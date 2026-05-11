El enoturismo en Rioja continúa imparable, con una afluencia de más de un millón de visitas

Visita a una bodega de Rioja - DOCA RIOJA

LOGROÑO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja consolida su liderazgo como principal destino enoturístico de España, superando en 2025 el millón de visitantes recibidos. El enoturismo refuerza así su papel como motor económico, generando un impacto de 214,38 millones de euros en 2025 que revierten sobre la Denominación, lo que supone 17,16 millones más que en el ejercicio anterior.

Según los datos recogidos en el 'Monitor de Enoturismo de la DOCa Rioja', presentado hoy, las bodegas de Rioja registraron durante el pasado ejercicio un total de 1.164.388 visitas vinculadas a la actividad enoturística, una cifra que incorpora por primera vez la actividad de los wine bars y la participación en eventos organizados por las propias bodegas, además de las visitas tradicionales.

En concreto, estas visitas tradicionales a bodegas tuvieron una afluencia de 930.364 personas durante 2025, lo que supone un incremento respecto al año anterior (912.438 en 2024) y confirma la tendencia sostenida de crecimiento del enoturismo en Rioja. A ello se suman 170.841 servicios registrados en wine bars, creciendo un 22,5 por ciento con respecto a 2024 (139.396) y más de 63.000 asistentes a eventos organizados en bodegas de la DOCa (entre actividades enoturísticas abiertas al público y encuentros profesionales y corporativos, conocidos como turismo MICE). Con todo ello, la afluencia total de visitantes creció un 5 por ciento con respecto a 2024.

"Los datos reflejan la evolución del modelo enoturístico de Rioja y también del propio Monitor que venimos desarrollando para el Consejo Regulador, adaptándonos a las nuevas realidades del turismo del vino. El enoturismo en Rioja trasciende desde hace tiempo la visita clásica a bodega y avanza hacia una propuesta cada vez más amplia, experiencial y diversificada", explica Manuel Romero, socio director de Dinamiza Asesores, compañía responsable de la elaboración del estudio. "Todo ello refuerza la posición de la DOCa Rioja como uno de los grandes referentes internacionales del enoturismo", concluye.

El número de bodegas abiertas al turismo continúa también al alza: actualmente, 226 de las 600 que integran Rioja abren sus puertas para recibir visitantes, frente a las 214 registradas en 2024. Otro dato que evidencia el compromiso creciente del sector con el desarrollo enoturístico es la inversión por parte de las bodegas, cercana a los 6,8 millones de euros en infraestructuras, digitalización, creación de experiencias y mejora de servicios, una cifra que prácticamente duplica la inversión registrada el año anterior (3,5 millones). El 81 por ciento de las bodegas de la Denominación considera que el enoturismo es cada vez más importante y la amplia mayoría (75 por ciento) lo considera una actividad rentable.

En este sentido, las bodegas de Rioja continúan profesionalizando su actividad turística: cerca del 70 por ciento cuenta ya con un departamento específico de enoturismo y las bodegas analizadas en el estudio generan aproximadamente 775 puestos de trabajo vinculados directamente a esta actividad.

"Rioja ha consolidado un modelo enoturístico maduro, diversificado y cada vez más orientado a la generación de valor. El crecimiento sostenido de la actividad, la apuesta inversora del sector y la ampliación de la oferta experiencial reflejan la enorme capacidad que tiene aquí el enoturismo para fortalecer nuestro posicionamiento y generar riqueza en el territorio", afirma Raquel Pérez Cuevas, presidenta del Consejo Regulador de la DOCa Rioja. "Nuestros paisajes y bodegas, nuestra gastronomía, y nuestra cultura y larga experiencia son un verdadero reclamo nacional e internacional, a la altura de nuestros grandes vinos; sin duda, la mejor manera para que quienes nos visitan conecten con nuestra región", reflexiona.

PERFIL DEL VISITANTE

El Monitor confirma la consolidación de un perfil de visitante cada vez más cualificado, con un interés creciente por el vino, la gastronomía y las experiencias vinculadas al territorio. Según las bodegas encuestadas, cerca del 80 por ciento de los visitantes son aficionados o interesados en el mundo del vino, mientras que más del 57 por ciento responde a un perfil de turista gastronómico y más de la mitad son ya auténticos entusiastas del vino. Predomina además un visitante de edad media, especialmente entre los 45 y los 65 años, seguido del segmento comprendido entre los 25 y los 44 años.

En cuanto a la procedencia, el mercado nacional continúa siendo mayoritario, representando el 64 por ciento de las visitas recibidas en las bodegas de Rioja durante 2025, aunque la demanda internacional se mantiene estable y tiene un peso relevante del 36 por ciento. Entre los principales mercados nacionales destacan, además de los mercados de proximidad, los turistas de la Comunidad de Madrid y Cataluña.

A nivel internacional, donde Rioja continúa siendo una de las Denominaciones de Origen pioneras y de referencia en el mundo, Estados Unidos se mantiene como principal mercado emisor extranjero para la DOCa, representando el 26,93 por ciento de los visitantes internacionales, seguido de Reino Unido (21,46 por ciento) y Alemania (12,33 por ciento). Destacan México y otros mercados americanos, que continúan ganando peso dentro de la demanda internacional de la DOCa.

La disposición al gasto de los visitantes ha seguido creciendo, especialmente en productos y experiencias de mayor valor añadido. En este sentido, las bodegas de Rioja han evolucionado su oferta hacia experiencias más exclusivas y personalizadas, atendiendo a una demanda más cualificada: más de la mitad ofrecen experiencias premium y catas singulares, mientras que crecen las propuestas vinculadas a la gastronomía, el paisaje, el deporte o los eventos culturales.