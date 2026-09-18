Entra en servicio la nueva rotonda de Murillo de Río Leza en la intersección de las carreteras LR-259, LR-261 y LR-551

La nueva rotonda de Murillo de Río Leza entra en servicio - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La nueva rotonda ejecutada por el Gobierno de La Rioja en la intersección de las carreteras LR-259, LR-261 y la LR-551, en la localidad de Murillo de Río Leza ha entrado ya en servicio.

Con este motivo, este viernes ha sido visitada por el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, junto al alcalde de Murillo de Río Leza, Sergio Chicote, la alcaldesa de Agoncillo, Encarna Fuertes, y la directora general de Infraestructuras, Gema Álvarez.

Esta obra ha permitido "ordenar el tráfico, mejorar la conectividad de la zona y reforzar la seguridad vial, dentro del compromiso del Gobierno de La Rioja con la mejora de las infraestructuras viarias y la movilidad de los riojanos, así como con garantizar la calidad de vida y de los servicios públicos en el medio rural", ha subrayado Osés.

Por su parte, el alcalde de Murillo ha agradecido el esfuerzo inversor del Ejecutivo "para mejorar el tráfico peatonal y de vehículos" en su localidad.

Esta actuación, que ha sido efectuada por la empresa BECSA, ha contado con un presupuesto de adjudicación de 437.785,94 euros, financiados por la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación.

La nueva glorieta cuenta con 33 metros de diámetro exterior, 18 metros de diámetro interior y una calzada de 7,50 metros de anchura, así como una isleta interior de 14 metros de diámetro.

Esta infraestructura dispone de tres salidas a las carreteras LR- 259 y LR-261 (hacia Galilea y Agoncillo), así como a la travesía de Murillo de Río Leza; y de dos ramales de acceso al camino del cementerio municipal y a la Bodega Cooperativa.

El proyecto ha comprendido la construcción de la nueva plataforma viaria, firmes, pavimentos, aceras y elementos de la glorieta. Asimismo, se ha ejecutado una nueva red de drenaje y recogida de aguas pluviales, manteniendo y adaptando las conexiones existentes hacia el río Jubera.

Además, se han instalado dos muros de hormigón armado para salvar los desniveles existentes, de 41 y 20 metros de longitud respectivamente, y un muro de contención de piedra de escollera, de aproximadamente 61,8 metros de longitud y hasta 6,26 metros de altura, necesario para ampliar la plataforma de la carretera y estabilizar el terreno.

NUEVE PUNTOS DE LUZ.

La intervención ha incluido la instalación de un nuevo alumbrado público, con un punto central de cuatro luminarias y otros cinco puntos de luz.

También se ha renovado la señalización horizontal, vertical y balizamiento, junto con los elementos de protección para peatones. Igualmente, se han llevado a cabo actuaciones de jardinería riego por goteo en la zona verde situada entre la carretera y los muros de contención, y se han repuesto los servicios afectados por las obras, principalmente una línea de telecomunicaciones y un tramo de la conducción de abastecimiento de agua al cementerio.

Para la ejecución de este proyecto, ha sido necesario llevar a cabo trabajos previos de movimiento de tierras y demolición de los elementos afectados, entre ellos la báscula y la caseta de control situada junto a la cooperativa vinícola.

Con esta actuación, se ha suprimido el anterior cruce en 'Y', que daba prioridad a los vehículos que circulaban por la LR-261 y que contaba con dos señales de STOP para las incorporaciones desde la LR-259. De este modo, se ha conseguir reducir el riesgo de siniestralidad y garantizar una mayor fluidez en la circulación.