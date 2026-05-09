Entrega de los galardones de la edición 2026 de los concursos 'Europa en mis ojos' y 'Europa en tu objetivo'

Entrega de los 19 galardones de la edición 2026 de los concursos 'Europa en mis ojos' y 'Europa en tu objetivo' - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha entregado los 19 galardones de la sexta edición de los concursos 'Europa en mis ojos' y 'Europa en tu objetivo', convocados por el punto Europe Direct La Rioja, que este año han tenido como objetivo conmemorar el 30º aniversario de la entrada en servicio de la Oficina de La Rioja en Bruselas y el 40º de la entrada en vigor del tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas. Ambos certámenes han contado con 141 participantes.

La Sala Gonzalo de Berceo de Logroño ha acogido la celebración del acto en el que el director general de Fondos y Relaciones con la Unión Europea, Jesús Ángel Garrido, ha hecho entrega de los diplomas a los premiados. El acto ha contado con la actuación del mago riojano ICEMAN.

Al concurso 'Europa en mis ojos' han concurrido 114 alumnos de Infantil y Primaria de 23 centros educativos.

Por su parte, el certamen 'Europa en tu objetivo' ha recibido 27 candidaturas para las dos ediciones convocadas: un concurso junior dirigido a niños entre los 13 y los 17 años, y otro juvenil para jóvenes de 18 a 35 años.

Jesús Ángel Garrido ha agradecido la implicación de los participantes, las familias y los centros educativos en la difusión de los valores europeos, y ha destacado que estos galardones "permiten a los más jóvenes comprender la importancia de la Unión Europea en su vida cotidiana y en el desarrollo de La Rioja".