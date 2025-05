Entregados los premios de los programas 'Familias sin Humo' y 'Clases sin Humo'

LOGROÑO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y la concejala de Política de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad, Patricia Sainz, además de la Gerente de la Asociación Española contra el Cáncer, Paloma Corres, han participado en este acto y ha recalcado "la importancia de prevenir el consumo de tabaco desde los más jóvenes, con actuaciones de sensibilización como estos dos programas que impulsa el Ayuntamiento de Logroño en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer".

El objetivo de ambos programas es retrasar la edad de contacto de los menores con el tabaco, dado que está comprobada la vulnerabilidad de los adolescentes a los efectos del tabaco y que la adicción puede generarse desde la primera calada.

'CLASES SIN HUMO'

El programa municipal 'Clases sin Humo' es un concurso europeo dirigido a clases de 1º y 2º de ESO en el que deciden no empezar a fumar, para lo que se comprometen junto con su tutor o tutora. A través del concurso 'Clase sin Humo', se ha desarrollado una tarea de sensibilización en institutos logroñeses por la que el alumnado, junto con su tutor o tutora, se han mantenido sin fumar todo el curso.

La psicóloga de la Asociación Española Contra el Cáncer ha visitado las aulas para reforzar este objetivo y promover que cada clase presentara cortos con lemas dirigidos a sus iguales sobre cómo no empezar a fumar. A través de este concurso, en esta edición se ha conseguido el compromiso de no empezar a fumar de 32 aulas de 1º y 2º de ESO, logrando la concienciación de 851 alumnos y alumnas de 13 centros escolares.

El jurado, tras valorar todos los trabajos ha declarado ganadores del concurso a dos clases con los mejores vídeos del curso 2024-25. Son: La clase 1º B de Adoratrices y su tutora Nerea Ulecia con el vídeo 'Es mejor solo que mal acompañado'.

La clase de 2º D del centro Marianistas y su tutora Raquel Aguado con el vídeo 'No empieces a fumar'. También han sido premiadas las siguientes clases con los accésit del concurso: Al Mejor Guion, a la clase 2º B del IES Comercio por el vídeo 'No dejes que el gris nuble tus pulmones'. A la Mejor Música, a la clase 2º C del IES Escolapios por el vídeo 'Viva la vida sin fumar'.

A la Mejor Interpretación, a la clase 2º B de Agustinas por 'Tu vida no es un juego, si empiezas a fumar tu vida cambiará' A la Mejor Idea Original, de la clase 2º B de Adoratrices 'La vida tiene muchos colores, no la oscurezcas con humo'. Al Mejor Mensaje saludable, 'No empieces a fumar si tu bienestar no quieres dañar', de la clase de 1º B de Rey Pastor. A la Mejor Edición de la clase de CPEE Marqués de Vallejo por 'Elige salud, sé fuerte'.

'FAMILIAS SIN HUMO'

Por su parte, el concurso 'Familias sin humo' busca concienciar de lo importante que es no fumar en la familia y el hogar y de cara a proteger a la infancia del denominado 'humo de segunda mano'. Además, se quiere incidir en la responsabilidad de las personas adultas y que las familias sirvan como modelo para que sus hijos e hijas no empiecen a fumar.

A través de este concurso se promueve el compromiso de todos los miembros de la familia de no fumar desde enero hasta mayo y si hay algún fumador, se tiene que comprometer a dejar el hábito, para lo que se le ofrece un curso de deshabituación gratuito en la AECC. Las familias que cumplen todos los requisitos pueden obtener el premio al mejor Consejo Saludable en Familia. Este premio consiste en un vale canjeable por material deportivo o educativo y un abono familiar de Logroño Deporte con bonos para la pista de patinaje y el Spa del CDM Lobete.

En esta edición han participado 45 personas de 13 familias, algunas de ellas con algún fumador que se ha comprometido a dejarlo. Todas han presentado sus lemas para sensibilizar sobre la conveniencia de no fumar y entre ellas ha resultado ganadora la familia Marquet Urdiales con el eslogan 'En familia nada de humo, solo humor'. Su eslogan podrá verse en pantallas digitales de la ciudad. En esta línea, el Ayuntamiento cuenta con una campaña dirigida a los padres y madres sobre la importancia del ejemplo familiar para que sus hijos e hijas no empiecen a fumar.

Se ofrecen consejos para ayudar a la prevención del tabaquismo en las familias o cómo abordar el tema si uno de ellos fuma. Se difunde entre AMPAS, familias de ludotecas, centros jóvenes, etc.

Esta postal-guía, 'Entrenando desde la familia para crecer sin tabaco', puede encontrarse en las web municipales www.logroño.es y en www.logrosaludable.es

ESPACIOS SIN HUMO

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Logroño suscribió el pasado año un convenio de colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer para el impulso al proyecto 'Espacios Sin Humo' encaminado a reducir los efectos del tabaquismo. La iniciativa 'Espacios Sin Humo' busca contribuir a la reducción de los efectos del tabaquismo en la salud de la población a través de una ampliación de los espacios en los que no se permite fumar, especialmente aquellos frecuentados por menores.

Así, el Ayuntamiento de Logroño colabora en la difusión de esta campaña de prevención visibilizando la condición de 'Espacios sin humo' de diversos establecimientos o instalaciones municipales. Por otra parte, el Ayuntamiento de Logroño informa a sus empleados y empleadas sobre cómo prevenir el tabaquismo en familia, ofreciendo cursos de deshabituación tabáquica en colaboración con la AECC.