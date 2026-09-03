Entrena estrena su primera Escuela Infantil con 41 plazas para niños de cero a tres años

Inauguración de la escuela - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Entrena ha estrenado este curso, 2026-27, su primera Escuela Infantil con 41 plazas para niños de cero a tres años con el Centro de Educación Infantil de Primer Ciclo 'Santa Ana'.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha inaugurado hoy, 3 de septiembre, en Entrena el curso escolar de cero a tres años.

Lo ha hecho acompañado del consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, que ha visitado el municipio para conocer de primera mano la nueva Escuela Infantil y el alcalde de Entrena, José Jalón.

Capellán ha destacado que esta nueva infraestructura responde a las necesidades de conciliación de las familias del municipio, que hasta la fecha no disponían de un centro de estas características en su localidad.

También ha recalcado el apoyo del Gobierno regional al medio rural riojano y a la escolarización de cero a tres años, una etapa fundamental en el desarrollo neurocognitivo de los niños y niñas.

La delegada del Gobierno, por su parte, ha destacado la importancia que tienen para La Rioja los fondos europeos ya que, entre otros asuntos, han permitido la creación de nuevas plazas de educación pública en varios municipios de la región.

Ha indicado que la inversión acometida por el Gobierno de España en La Rioja para el impulso de la escolarización de cero a tres años asciende a 4,9 millones de euros.

El Gobierno riojano ha señalado que el nuevo curso arranca con 128 nuevas plazas de titularidad pública de cero a tres años y con 500.000 euros de aumento en el presupuesto asignado al Bono Infantil a partir del año 2027, alcanzando así los 12,5 millones.

En la inauguración, Capellán ha recordado que La Rioja, junto con Galicia, es desde el año 2019 "pionera en facilitar la educación gratuita de esta etapa educativa".

"Desde entonces, nuestra comunidad se ha situado en función de los indicadores, entre las primeras con mayor índice de escolarización", lo que significa que "las familias riojanas han confiado en este servicio y han apostado por él, de hecho, iniciamos este curso con cerca de 3.700 niños y niñas entre cero y tres años escolarizados en centros educativos de la región", ha relatado.

En este sentido, Capellán ha detallado que la escolarización en La Rioja del alumnado de cero a un años, según los últimos datos conocidos, se sitúa en el 15,7 por ciento, mientras que a partir de 1 y 2 años, ese porcentaje asciende al 60 por ciento y a partir de los 2 años, alcanza el 80 por ciento del total de la escolarización, con una media de casi el 60 por ciento en la educación infantil de primer ciclo.

"La Rioja tiene un magnífico nivel de escolarización de 0 a 3 años, con 8 puntos por encima de la media, y queremos seguir en esa línea, por eso apostamos por continuar potenciando esta importante etapa educativa y mantenernos a la cabeza del país", ha subrayado el jefe del Ejecutivo autonómico.

Respecto al nuevo centro, Capellán ha resaltado la "apuesta municipal" de una pequeña localidad como Entrena para "ofrecer un nuevo servicio a las familias del municipio y al entorno que no existía" y que proporciona "una nueva oportunidad a las familias y a los niños para escolarizarse".

El Centro de Educación Infantil de Primer Ciclo 'Santa Ana', de titularidad municipal, dispone de 41 puestos escolares y desde el pasado día 1 de septiembre, ya acoge a 22 alumnos matriculados para este curso. El nuevo edificio consta de tres aulas, una para niños de cero-un año, con ocho plazas; otra de uno-dos años, con trece puestos escolares; y una tercera unidad para dos-tres años, con veinte puestos escolares.

Además de estas tres aulas, la nueva escuela, construida en una superficie de 449,2 metros cuadros en una parcela ubicada entre las calles Escuelas y San Blas, próxima al colegio público, dispone de cocina, comedor-sala multiusos, guardacoches, un despacho de dirección, vestuarios, baños y aseos y en el exterior, un porche y un patio de juegos.

Todo ello proyectado en planta baja, favoreciendo de esta forma la accesibilidad y funcionalidad, con salida directa al exterior y comunicación entre las aulas y el patio.

Capellán ha indicado que se trata de una "edificación moderna con espacios climatizados y con las mejores condiciones de uso, que dispone de grandes zonas luminosas e incluso un mobiliario adecuado a la edad del alumnado.

El color elegido permite transmitir a los niños tranquilidad y darles todos los estímulos necesarios", además de que el nuevo espacio también favorece a los trabajadores "desarrollar de la mejor manera posible su labor docente".

La inversión del nuevo centro asciende a 1.025.944,14 euros, de los que el Gobierno de La Rioja ha aportado el noventa por ciento y el Ayuntamiento de Entrena el diez por ciento restante. Además, la Consejería de Educación y Empleo ha aportado otros 34.000 euros para el equipamiento del patio de juegos.

La puesta en marcha de la nueva escuela infantil 'Santa Ana' de Entrena se enmarca dentro del 'Programa de impulso de escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil con nuevas plazas de titularidad pública (prioritariamente de 1 y 2 años)', del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -financiado por la UE- Next GenerationEU.

Durante la visita a la nueva escuela de Entrena, el presidente del Gobierno regional también ha inaugurado el nuevo curso escolar cerca de 3.700 alumnos de cero a tres años que cursan Educación Infantil de Primer Ciclo y que continuará el próximo miércoles, día 9, con la incorporación de los estudiantes del Segundo Ciclo de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP.

El curso 2026-2027 de 0 a 3 años comienza con 128 nuevas plazas de titularidad pública en los centros de Educación Infantil de Primer Ciclo que acaban de abrir sus puertas en las localidades de Entrena, Aldeanueva de Ebro y Ausejo. Además, la escuela infantil municipal de Cervera del río Alhama, tras las obras de reforma y ampliación, ofrece desde el pasado mes de abril otras 13 nuevas plazas. De esta manera, la Educación Infantil de 0 a 3 años en La Rioja oferta más de 2.500 plazas de titularidad pública.

La red de Educación Infantil de primer ciclo en La Rioja está conformada por 26 escuelas infantiles municipales, 6 autonómicas y unos 40 centros docentes privados. Además, en distintos Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) y Centros Rurales Agrupados (CRA) de distintas localidades Comunidad disponen de un total de 12 unidades para acoger a alumnos de 0 a 3 años y ofrecer este servicio en distintos entornos rurales.

Inversión de 6,71 millones de euros para 400 nuevas plazas El Gobierno de La Rioja consolida la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años, mediante la financiación del coste de la escolarización del alumnado matriculado en el Primer Ciclo de Educación Infantil a través del denominado Bono Infantil. Capellán ha anunciado que "el proyecto de presupuestos para 2027 incrementará la partida destinada a esta subvención para las familias en 500.000 euros". Durante el pasado curso 2025-2026, se beneficiaron del Bono Infantil unos 3.000 alumnos de 0 a 3 años, para los que se destinaron un total de 11,9 millones de euros, 385 euros de por familia incluyendo el comedor.

Además, el programa de impulso a la escolarización del Primer Ciclo de Infantil ha permitido crear 485 plazas nuevas en los últimos cuatro años, 300 de ellas a partir del año 2023 con una inversión de 6,71 millones de euros, a cargo de fondos europeos y propios del Gobierno de La Rioja para asumir el coste de las nuevas infraestructuras, el mobiliario y el personal, entre otros gastos.