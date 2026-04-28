EPA.- Gobierno regional destaca aumento de población activa en último año y tasa de paro un 1,12% por debajo de la media

LOGROÑO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha destacado este martes que la población activa de La Rioja ha aumentado en el primer trimestre del año un 0,22 % respecto al último año y la tasa de actividad se sitúa en el 57,84 %.

Además, la tasa de paro se encuentra en el 9,62 %, lo que supone 1,21 puntos por debajo de la media nacional (10,83%), según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2026.

La Rioja contabiliza un total de 163.300 personas activas, 400 más que hace un año (+0,22 %), aunque en el último trimestre esta población ha descendido un 3,19 %, con 5.400 personas menos. Por otra parte, el número de personas ocupadas en nuestra Comunidad se sitúa en 147.500, una cifra un 0,64 % inferior a la del último trimestre de 2025, con 900 personas ocupadas menos.

En el último año, el número de personas ocupadas ha bajado un 7,6 %, con 7.600 personas ocupadas menos. Respecto al paro, La Rioja contabiliza, según la EPA, 15.700 personas en situación de desempleo, 1.300 personas más que en el último año (9,11 %) y 2.200 más que en el último trimestre de 2025 (16,45 %). La tasa del paro alcanza en la región el 9,62%, mientras que la media nacional supera el 10 % (10,83 %).

Estos datos, según el Gobierno regional, "muestran el comportamiento habitual del empleo en nuestra Comunidad durante el primer trimestre, con un incremento del paro en los primeros meses del año, sobre todo el masculino".

Por sexos, la tasa de paro masculina se sitúa en el 9,63 %, mientras que la femenina es ligeramente inferior, 9,61%, situándose a 2,74 puntos de la media nacional (12,35 %). Estos datos "confirman que, en La Rioja, el descenso del desempleo continúa produciéndose a mayor ritmo entre las mujeres que entre los hombres".

En cuanto a la ocupación, de las 174.500 personas ocupadas en La Rioja, 78.500 son hombres y 69.00 mujeres. Respecto al tipo de jornada, 126.300 trabajan a jornada completa y 21.300 lo hacen a tiempo parcial. De las 124.800 personas que trabajan por cuenta ajena, 106.300 disponen de un contrato indefinido, mientras que 18.500 personas tienen un contrato temporal.

Por sectores, de las 147.500 personas ocupadas en La Rioja, 89.000 trabajan en el sector Servicios; 42.500 personas lo hacen en Industria; 9.200 pertenecen a la Construcción; y 6.800 a la Agricultura.

Estos porcentajes "demuestran la volatilidad estacional y estadística de estos datos por el escaso tamaño muestral de La Rioja, ya que no se corresponden con el número de desempleados registrados en las Oficinas de Empleo de la Comunidad, con una diferencia superior a 3.200 personas".

"No obstante, desde la Dirección General de Empleo de la Comunidad se recomienda a todas las personas en situación de desempleo que se inscriban en las Oficinas de Empleo, para que puedan participar en todas las políticas activas de empleo y recibir ayuda a través de itinerarios personalizados para encontrar trabajo", finalizan desde el Ejecutivo riojano.