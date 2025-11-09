El Equipo de facilitadores procesales de Plena inclusión La Rioja, reconocido por su impacto transformador

LOGROÑO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Equipo de facilitadores y facilitadoras procesales de Plena inclusión La Rioja ha sido distinguido a nivel nacional en el prestigioso Encuentro Estatal de Prácticas con Impacto, celebrado en Sevilla. Este reconocimiento destaca el papel clave de este equipo en la transformación del modelo de apoyo hacia la desinstitucionalización y la promoción de una vida plena en comunidad.

El objetivo de este encuentro, promovido por el Movimiento Asociativo Plena inclusión, ha sido generar un espacio de intercambio y aprendizaje conjunto con entidades y organizaciones, donde se visibilicen y compartan las prácticas más innovadoras, transformadoras y pioneras. Estas prácticas deben demostrar un impacto significativo en áreas estratégicas como la desinstitucionalización, la vida en comunidad, el buen gobierno, el liderazgo y la aplicación de la tecnología como motor de inclusión.

El Equipo de facilitadores y facilitadoras procesales de Plena inclusión La Rioja ha sido seleccionado entre las 201 prácticas presentadas al Encuentro Estatal, destacando como una de las mejores iniciativas con impacto transformador en ámbitos clave como la desinstitucionalización y la vida en comunidad.

PROYECTO PIONERO

El proyecto riojano inicia su andadura en 2015 siendo de los pioneros en el Movimiento Asociativo Plena inclusión. El Equipo de facilitadores y facilitadoras procesales de Plena inclusión La Rioja trabaja para procurar el apoyo necesario a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, que están en un proceso policial o en un proceso judicial, para que puedan afrontarlo en condiciones de igualdad al resto de la ciudadanía, ante cualquier tipo de abuso: físico, psicológico, sexual o económico, entre otros.

El servicio cuenta con profesionales que trabajan para detectar situaciones de abuso en personas con discapacidad intelectual y para disminuir y eliminar las barreras con las que se puede encontrar este colectivo ante una situación de este tipo. Se realiza un trabajo en red, un trabajo conjunto, fruto de una larga labor de colaboración, en el que se cuenta con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, psicólogos forenses y jueces.

En los últimos cinco años, el equipo de facilitadores y facilitadoras procesales de Plena inclusión La Rioja ha brindado 257 apoyos a personas con discapacidad intelectual ante operadores policiales y judiciales, reforzando la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los órganos de Justicia. De estas intervenciones, 75 se han llevado a cabo con Policía y Guardia Civil y 182 con autoridades judiciales, promoviendo un funcionamiento más inclusivo y accesible para todas las personas.

El apoyo que ofrece este servicio pasa por saber detectar situaciones de abuso y, en el caso de que existan, escuchar a la víctima, ayudarle a que se proteja, explicarle los pasos que puede dar, apoyarle en su decisión (bien sea denunciar o no), acompañarle en los diferentes procesos, ayudarle a través de terapias...

Plena inclusión La Rioja, con más de 30 años de trayectoria, es la organización de referencia que representa a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias en La Rioja. Su labor se centra en defender sus derechos, ofrecer apoyos y oportunidades para desarrollar proyectos de vida propios, mejorar la calidad de vida y garantizar una participación plena como ciudadanos y ciudadanas con igualdad de derechos y oportunidades.