La Ermita Nuestra Señora de la Junquera de Treviana acoge la inauguración de las XV Jornadas del Románico

LOGROÑO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Ermita Nuestra Señora de la Junquera de Treviana acoge este miércoles, 22 de julio, a partir de las 18 horas, el acto de apertura de las XV Jornadas del Románico 'Rehabilitación de Historia'.

Organizadas por el Centro del Románico de Treviana y con el patrocinio del Gobierno de La Rioja, las XV Jornadas del Románico están dirigidas por José María Tejado Sebastián, profesor Ayudante Doctor de Historia Medieval, y Javier García Turza, profesor jubilado de Historia Medieval de la Universidad de La Rioja.

En la sesión inaugural intervendrán, junto a los directores, Mariana Gadea Barcina, presidenta de la Asociación Rioja Románica, Cristina Flores Moreno, vicerrectora de Formación Permanente y Extensión Universitaria; y Gonzalo Capellán de Miguel, quien cerrará el acto como presidente del Gobierno de La Rioja.

El programa de las X Jornadas del Románico 'Rehabilitación de Historia' se distribuye en tres sesiones, del 22 al 24 de julio.

El miércoles 22 de julio, en la Ermita de Nuestra Señora de la Junquera (Treviana), intervienen el arquitecto Jesús Ramos y el arqueólogo Pedro Álvarez Clavijo, que han intervenido en este templo.

El jueves 23 de julio, en la Iglesia de Santa María la Mayor de Treviana (Sacristía-Museo), intervienen Nuria Esteso Cano y Leandro Sanchez Zufiarre. Y cierran el programa, el viernes 24, los historiadores David Peterson y Pilar Alonso Abad.

El Centro de Interpretación del Románico de Treviana, punto de encuentro para conocer los recursos que ofrece el patrimonio artístico riojano y eje de dinamización social al vertebrar a un buen número de localidades de este espacio riojalteño, organiza un año más las jornadas sobre el estilo románico, de la mano de la Universidad de La Rioja.

Para ello, el programa cuenta con seis destacados especialistas, procedentes de distintas universidades, que tratarán de ofrecer a los participantes un panorama perfectamente ensamblado de algunos de los mensajes que podemos encontrar en nuestro patrimonio románico.

El objetivo de las XV Jornadas del Románico 'Rehabilitación de Historia', en definitiva, es llevar las últimas investigaciones sobre el románico a una zona que posee importantes restos patrimoniales de este estilo con el fin de divulgar estos al público interesado en aprender sobre lo que supuso el románico tanto en nuestra región como en todo el norte peninsular.