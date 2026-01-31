Escobar anuncia que en abril se licitará una parcela dotacional para alquiler protegido en Logroño

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, anuncia que en abril se licitará una parcela dotacional para alquiler protegido en la ciudad - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha anunciado que en el próximo mes de abril se va a licitar, "por primera vez en la historia municipal", una parcela dotacional destinada a alquiler protegido en la ciudad.

"Una fórmula novedosa que se está experimentando en algunas otras ciudades y que creemos que es una buena noticia para las figuras de alquiler que es donde tenemos que hacer ahora un mayor hincapié", ha añadido.

El alcalde de Logroño ha hecho estas declaraciones en el Espacio Lagares de Logroño donde ha participado, junto a la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en el Foro de Vivienda organizado por el Partido Popular de Logroño.

En la inauguración también han participado el diputado nacional y portavoz del PP en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, Sergio Sayas, y los concejales del Ayuntamiento de Logroño, Patricia Sainz e Íñigo López-Araquistáin.

EL PP ELIGE "EL CAMINO DE LA SERIEDAD, DEL TRABAJO Y DEL REALISMO"

Escobar asegura que "frente a las ocurrencias y a políticas de permanente engaño de Pedro Sánchez y del PSOE, el PP ha elegido el camino de la seriedad, del trabajo y del realismo.

El alcalde de Logroño ha criticado que Pedro Sánchez ha convertido "la política de vivienda en una especie de bazar permanente del engaño y el derecho a la vivienda en una hazaña o en un privilegio".

Frente a ello, en Logroño "no hemos perdido ni un minuto en pensar lo que otros pueden hacer y estamos haciendo lo que depende de nosotros en dos aspectos; El planeamiento municipal y el patrimonio municipal de suelo".

Con respecto al primero de ellos, el alcalde ha recordado que "hemos desatascado ni más ni menos que 24 intervenciones que estaban en la pasada legislatura atascadas. Eso se traduce en más de 5.000 viviendas puestas en funcionamiento". De esa figura ha querido destacar especialmente la situación de Ramblasque.

Como ha indicado, Ramblasque es "la principal transformación urbanística. Y esto va a suponer más de 1.000 viviendas protegidas solamente en esa parte de la ciudad".

Por su parte, y sobre el patrimonio municipal de suelo, el alcalde explica que se trabaja por "convertir en vivienda el mayor número posible de superficie, de inmueble, ésta ha sido y está siendo nuestra principal preocupación".

Y se demuestra, prosigue, con hechos, "ya que en el casco antiguo con nueve viviendas que ya están ocupándose", hasta lo más cercano en el tiempo que son que todos los solares (9) repartidos en toda la ciudad se convertirán en vivienda protegida".

Finalmente, Escobar ha anunciado que en el próximo mes de febrero "se concederán las licencias para las viviendas protegidas en diferentes espacios de la ciudad, empezando por Portillejo". Además, en el mes de marzo "se aprobará definitivamente el plan de la modificación para acoger Ramblasque y en el mes de abril vamos a licitar por primera vez en la historia municipal una parcela dotacional destinada a alquiler protegido".

De esta manera, finaliza, "hemos elegido el camino de los hechos, de las certidumbres, de las realidades mientras otros se dedican a hacer soflamas que no conducen a nada".