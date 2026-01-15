Escobar anuncia que este viernes se reabrirá la margen izquierda del Parque del Iregua

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, en el pleno del Ayuntamiento - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha anunciado este jueves, durante el desarrollo del pleno ordinario del mes de enero del Ayuntamiento de la ciudad, que desde mañana mismo se reabrirá por completo el Parque del Iregua, que mantenía cerrada por obras su margen izquierda.

Este anuncio ha dado pie a un momento de protestas por parte de la oposición, especialmente el portavoz del PR+ Rubén Antoñanzas y la concejala no adscrita Eva Loza, dado que este tema se había ya debatido a raíz de una moción presentada por el PP reclamando al Gobierno central precisamente esa reapertura.

Así, en el debate previo de la propuesta, el portavoz del PP Miguel Sáinz había argumentado "falta de sensibilidad" con la ciudad, por mantener cerrada la margen izquierda del parque con una obra "que debería haber terminado en febrero de 2025.

Mientras, Antoñanzas ha criticado "el poco peso que tiene el alcalde en Madrid"; María Jiménez, de VOX, ha considerado "legítimo exigir certezas y plazos" al Gobierno central; y el portavoz del PSOE, Luis Alonso, ha dicho "estar de acuerdo en pedir la reapertura, pero no así, con oportunismo político".

En todo caso, la noticia que ha dado el alcalde de la reapertura del parque desde este viernes, que como han afirmado los 'populares', se ha conocido esta misma mañana, ha conducido, finalmente, y pese a haberse producido el debate, a la retirada de la moción.

En su intervención "tras ser reiteradamente aludido", Escobar ha aprovechado para repasar el inicio de un año 2026 "intenso, pero que empieza bien", citando para comenzar "que tenemos presupuestos en vigor", lo que ha contrapuesto a los PGE o a los "malos pronósticos para la financiación de los ayuntamientos".

Con todo, ha aludido a la rebaja del IBI; una tasa del paro del 8,4% y "en tono descendente"; la incorporación de nuevos proyectos "de naturaleza industrial y turística"; o la tendencia "bastante más favorable" del comercio.

Ha añadido el "mantenimiento del foco social" en la vivienda; temas -"hasta 22 operaciones"- "enquistados que se están desatascando"; "uno de los mayores impulsos urbanísticos de la ciudad", en Ramblasque; un modelo de atención social preventivo; o que "Logroño siga siendo una ciudad cada vez más verde y saludable".

Y tras el trabajo desarrollado con el Ministerio, con el anuncio de la reapertura mañana mismo, Escobar ha reseñado que "el Parque se reincorpora al elenco de espacios verdes de una ciudad, dentro de un objetivo unánime, que se tener un Logroño cada vez más verde y saludable".

También el PP había ya retirado la segunda moción que había presentado a la sesión plenaria de hoy, y con la que se instaba igual al Ejecutivo central a terminar la Ronda Sur en la ciudad.

CARGADORES ELÉCTRICOS.

Se ha rechazado también una moción presentada por el Grupo Municipal del PSOE en la que, como ha argumentado el edil Álvaro Foncea, se proponía dar "un impulso decidido" a los puntos de recarga de coches eléctricos en la ciudad, una vez que se ha dado ya por finalizado el expediente municipal "fallido" para esta implantación.

Alegando aspectos como el despliegue de cargadores en otras ciudades; el aumento de ventas de vehículos eléctricos; el problema de las emisiones; o el avance de la normativa, ha recordado que "en el PSOE siempre hemos defendido una transición hacia modos más limpios y saludables de movilidad", por lo que ha pedido "acelerar" la tramitación de un nuevo pliego para contratar estos puntos.

Por parte del PR+, su portavoz Rubén Antoñanzas ha aprovechado su intervención para criticar la no admisión de una comparecencia pedida por el regionalista, una crítica que la presidenta del pleno ha afeado, reseñando que "estaba mal hecha" y emplazando al edil a presentarla de nuevo "bien".

Por parte de VOX, su concejal Patricia González Lacarra ha tildado la moción de "ideológica, un 'copia y pega' nacional", mientras que ha criticado que "nos piden que apoyemos medidas que dicen imprescindibles, y ése es el problema, que van pidiendo medidas según el relato pero sin entrar en debate", ante lo que ha pedido al PSOE que "se centren en temas realmente importantes para la ciudad, como el comercio".

El edil de Transportes, Ángel Andrés, para finalizar el debate, ha lamentado que "esto no es una moción, no me ha dado ningún dato", frente a lo que ha contrapuesto "mejoras en el transporte público, un BiciLog de lo mejor" y sobre los cargadores, ha dicho que "ya se pusieron en marhca, en 2023 se adjudicaron 140 cargadores, pero luego la empresa se retiró de la licitación".

Por eso, ha explicado que "tenemos que esperar como marca la ley para poder licitar, tenemos los deberes hechos, estamos esperando a que el Consejo Consultivo dictamine para poder licitar, y en el momento en que eso se resuelva, se licitará y se volverán a poner en marcha unos cargadores que son importantes para Logroño".

AYUDAS DE EMERGENCIA.

El pleno ha rechazado, con los votos en contra de PP y VOX, una moción presentada por el Grupo Socialista, para "la reforma integral de la regulación municipal de las ayudas de emergencia social", en la que se ha aceptado una enmienda del PR+ para incluir a mujeres supervivientes del sistema prostituyente.

Una reforma necesaria, ha argumentado sobre la moción el concejal del PSOE Iván Reinares, "sensata, trabajada y abierta al consenso", una propuesta que "no se presenta cerrada, sino para abrir el debate y para iniciar un trabajo serio con los profesionales y con todos los grupos municipales", para "responder a las necesidades reales de la ciudad".

Necesidades que, como ha subrayado el portavoz del Partido Riojano Rubén Antoñanzas, están alcanzando niveles "alarmantes", con la pobreza infantil y juvenil "creciendo" por lo que ha reclamado "soluciones", al tiempo que ha criticado que no se ejecute la totalidad del presupuesto municipal de Servicios Sociales.

En contra se han manifestado VOX -que había planteado una enmienda rechazada por el PSOE por "discriminatoria"-, cuya portavoz, María Jiménez, ha considerado que la propuesta "no es más que una maniobra política", y ha defendido introducir "la perspectiva de familia" o "el arraigo" entre los criterios de concesión de estas ayudas "para poner prioridades en la justicia social".

Finalmente, por el PP, la concejala de Servicios Sociales, Patricia Sáinz, ha lamentado que "siempre se pone en evidencia la tramitación de las ayudas de emergencia" y ha criticado que "no se puede jugar con algo tan delicado" al tiempo que ha llamado a la tranquilidad, porque "todas las peticiones están atendidas, y si hubiera habiudo más, había dinero".

A ello ha sumado que "ya se está trabajando en la ordenanza" correspondiente, que "es muy compleja, no se puede hacer a la ligera". "Nos es imposible aprobar esta moción porque ya se está trabajando en ello y se traerá en su momento a la parte resolutiva, respeten el trabajo de los profesionales", ha concluido la edil.

MENORES NO ACOMPAÑADOS.

Por último, se ha rechazado también una propuesta del Grupo Municipal VOX, para "la evaluación y planificación integral de los recursos residenciales de carácter social en Logroño", como ha dicho la portavoz de la formación María Jiménez, tras la "adquisición por parte del Gobierno de La Rioja de un edificio histórico en la ciudad por más de 2 millones para alojamiento de menores extranjeros no acompañados".

Una moción criticada por el resto de Grupos, que la han tachado desde "xenófoba y profundamente inhumana", como ha dicho la concejala no adscrita Eva Loza; "populista" y para "generar conflicto social", en palabras de Rubén Antoñanzas; moción "ideológica" y "basada en un bulo" para la edil socialista Esther Espinosa; hasta planteamiento "demagogo" y con "absoluto desconocimiento" de las políticas sociales públicas, como ha esgrimido la edil del PP Celia Sanz.