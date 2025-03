Escobar destaca el "orgullo de contar en Logroño con un estudio de doblaje que trabaja ya para grandes plataformas"

LOGROÑO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, han visitado este martes el estudio de doblaje AM Escuela Logroño de la mano de su director, Elías Ramo. El alcalde ha destacado que "este estudio ofrece oportunidades de formación en la disciplina del doblaje".

Tras quince años formando a profesionales de la voz en Madrid, AM Escuela Logroño abrió una escuela en nuestra ciudad hace tres años, primero en un local de 15 metros cuadrados, con una sola sala, en la calle Portales y desde septiembre en las nuevas instalaciones en la calle Juan XXIII, de 200 metros cuadrados y 5 salas destinadas a la formación, interpretación y producción.

En su recorrido por las instalaciones, han estado acompañados también por varios de los profesores y alumnos que integran el estudio. La escuela cuenta en la actualidad con 80 alumnos, con edades tempranas, desde los 8 años, hasta 68 años, el adulto de más edad.

El alcalde de Logroño ha subrayado que "desde el Ayuntamiento de Logroño mantenemos una apuesta firme por el emprendimiento, especialmente en aquellos sectores que nos colocan a la vanguardia y nos permiten seguir reteniendo talento en nuestra ciudad".

"Supone un orgullo contar con un estudio como este, que ofrece nuevas posibilidades de formación en una disciplina como el doblaje", ha destacado Conrado Escobar, quien considera que "esta escuela cuenta con una dirección y un equipo docente de primer nivel". Escobar ha subrayado que "todo lo que rodea a la industria cultural es un motivo de oportunidades para la ciudad".

En su opinión, "es una satisfacción que una iniciativa privada haya elegido nuestra ciudad para desarrollar aquí su proyecto de raíces culturales en el corazón de Logroño".

Además de formación en interpretación, doblaje, técnica vocal y clases de canto, los profesionales de esta escuela de Logroño han colaborado ya con cuatro películas de Amazón y Filmin, grandes plataformas de streaming de ámbito nacional, en las que desarrollaron gran parte del doblaje.

Asimismo, acaban de doblar seis capítulos del documental de Televisión Española 'Into the wild India'. La escuela, cuyo objetivo es llegar a implantar una industria de doblaje, voz y locución en nuestra ciudad, imparte cursos de Voice Over, interpretación orientada al doblaje, clases de canto, técnica vocal, clases magistrales con reconocidos profesionales del doblaje y diferentes talleres de oratoria.