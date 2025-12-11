Escobar entrega el primer premio del Concurso de Tarjetas Navideñas a Lucía Moreno Peralta, del colegio Escolapios

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha entregado esta tarde el primer premio del 39.º Concurso de Tarjetas Navideñas a Lucía Moreno - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha entregado esta tarde el primer premio del 39.º Concurso de Tarjetas Navideñas a Lucía Moreno Peralta, estudiante de 2.º de Primaria del colegio Escolapios. La tarjeta ganadora representa un portal de belén ubicado en la Concha del Espolón, en el que los protagonistas son Gorgorito, Rosalinda y la bruja Ciriaca, personajes de la compañía de títeres Maese Villarejo.

Este dibujo, por el que su autora ha recibido un vale de 200 euros para material escolar, será la imagen de la felicitación oficial de Navidad del Ayuntamiento.

Además de la tarjeta ganadora, han sido reconocidos otros ocho dibujos realizados por Daniela Sánchez Lozano (4.º de Infantil, Compañía de María), cuya postal, al haber logrado el segundo premio, será la imagen del 40.º Concurso de Tarjetas Navideñas; Emma Pedrero Rivas (3º. Primaria, Doctor Castroviejo); Nahia Lobato García (3.º Infantil, Alcaste); Miguel Sáenz García (2.º Primaria, La Guindalera); Diego Justel Del Val (6.º Primaria, El Arco); Julen Merino Vitoriano (5.º Primaria, El Arco); Alan Sáenz Loza (1.º Primaria, San José Maristas); y Paloma Nava Núñez (4.º Primaria, Divino Maestro). Todos ellos han recibido un vale por valor de 150 euros para material escolar.

El alcalde, que ha clausurado la entrega de premios, ha agradecido la participación a todos los escolares, así como a sus profesores y padres, que les han motivado e inculcado el espíritu navideño.

En esta edición han participado niñas y niños de 19 colegios de Logroño (que cursan entre 3.º de Infantil y 6.º de Primaria, así como de centros de educación especial) y desde los propios colegios se ha realizado una preselección de 114 para el certamen.

El objetivo del certamen es promocionar la creatividad y la expresión plástica entre la población escolar, sensibilizar a la infancia sobre los valores positivos que se trasmite en la Navidad, fomentar la participación activa de los niños y niñas de la ciudad, así como que conozcan espacios y recursos públicos que se les ofrecen.