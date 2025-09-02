Escobar, a las Peñas sobre Terraza San Mateo: "Mi mano para que formen parte activa de las fiestas está tendida"

LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

"Mi mano para que formen parte activa de las fiestas no solo está tendida, sino que se va a convertir, seguro, en realidad". Han sido las palabras del alcalde de Logroño, Conrado Escobar, cuestionado esta mañana sobre las quejas de las Peñas de la ciudad sobre la iniciativa de la 'Terraza de San Mateo' para las próximas fiestas, que se iniciarán el día 20.

La Federación de Peñas de Logroño ha acusado al Ayuntamiento de la capital riojana, en un comunicado lanzado a los medios este mismo martes, de "no tener interés" en que las peñas participen en la 'Terraza de San Mateo'.

Así, la entidad ha recordado que "a puertas" de las fiestas, y tras muchos meses "nos encontramos con que el tradicional Espacio Peñas 2.0, organizado y celebrado por la Federación de Peñas de Logroño, ha sido sustituido, a mazo y sentencia, por la 'Terraza de San Mateo'".

Un espacio, aducen en su texto, que "a fecha de hoy, no tiene adjudicatario definitivo que pueda organizar el evento y cuya celebración es cada vez más polémica". Por eso, han rechazado la gestión de esta iniciativa, a la que se han mostrado "totalmente ajenos" y ante lo que han reclamado "una comunicación más clara y directa" y "una participación real y con tiempo suficiente" para el futuro.

A preguntas de los medios de comunicación, en primer lugar, el alcalde Conrado Escobar se ha excusado en un primer momento, señalando que "ahora no toca, con todo respeto a su pregunta, ahora estamos hablando de lo que estamos hablando", haciendo referencia a la rueda de prensa en la que ha comparecido, sobre la transformación de Avenida de Lobete.

Con todo, ha tenido unas breves palabras para reseñar que, en el tema de la Terraza, "el resto de cuestiones sigue su proceso". "Lo que sí que puedo decir es que tengo el máximo cariño y el máximo respeto a todas las peñas logroñesas y que mi mano para que formen parte activa de las fiestas no solamente está tendida, sino que se va a convertir, seguro, en una realidad", ha finalizado el alcalde.