Escobar (PP) lamenta un "Logroño que me duele" con actual Gobierno local y plantea la alternativa "fiable y real" del PP

LOGROÑO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Logroño, Conrado Escobar, se ha lamentado este martes por "un Logroño que me duele" con la gestión del actual equipo de Gobierno local y del alcalde Pablo Hermoso de Mendoza, frente a las que ha planteado la alternativa "fiable y real" que supone el Partido Popular.

Así lo ha asegurado durante su intervención en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Ciudad 2022, que se ha desarrollado a lo largo de esta mañana, durante casi cuatro horas y media, en el Ayuntamiento de la capital riojana.

Un discurso en el que el portavoz 'popular' ha afirmado que "la alternativa del PP es la mejor ante el desgobierno actual, hoy Logroño me duele, me duele el Nudo de Vara de Rey, me duele la estación de autobuses, me duelen muchas calles de la ciudad a cuyos vecinos les hubiera gustado conocer lo que se les venía y se les viene encima".

Por eso, ha acusado a Hermoso de Mendoza de "falta de honestidad", de "ruptura de consensos" y de contar "con una agenda oculta". "Es usted un fraude electoral", le ha espetado al primer edil, a quien ha echado en cara, igualmente, su "incapacidad de gestionar la ciudad", ante lo que ha citado ejemplos, para concluir que "nunca un Gobierno local había derrochado tanto para tan poco, están experimentando con la ciudad, sin entender ni a Logroño ni a los logroñeses".

En este marco, ha continuado criticando que "nos sale caro a los logroñeses el gobierno del PSOE", con subidas de impuestos o de la deuda, por lo que ha subrayado que "imposición, improvisación y falta de diálogo son las palabras que resumen su mandato". Y a lo que ha considerado los mejores ejemplos de esta situación, 'Calles Abiertas', el Nudo de Vara de Rey y la estación de autobuses, ha unido Escobar que "me duele que se estropee el centro de Logroño, pero también que se aisle a los barrios y de otros municipios del entorno".

Además, ha criticado que "no han conseguido ningún proyecto para la ciudad", citando expresamente la Ciudad del Envase y el Embalaje, "y además hoy mismo nos enteramos que sus socios -en referencia a la situación de 'Viñedos de Álava'- atacan la DOCa Rioja". "El PSOE abandona Logroño", ha concluido, para sentenciar que "el experimento socialista de Hermoso de Mendoza ha fracasado".

Por eso, frente a esta forma de gestionar la ciudad, ha planteado un modelo de "escucha y diálogo para ofrecer oportunidades y soluciones, para revitalizar la ciudad y lograr un Logroño que funcione, una ciudad viva", con una serie de medida "que deben aplicarse a corto plazo para revitalizar la ciudad y apoyar a las familias ante la situación económica complicada en la que nos encontramos".

Comenzando, a juicio de Escobar, por "una bajada de impuestos real para las familias logroñesas, comercios y pequeñas y medianas empresas; así como medidas que apoyen directamente a los vecinos ante la situación cada vez más incierta que vivimos", para pasar acto seguido a perfilar "los seis ejes en los que se articula el proyecto del Partido Popular para el futuro de Logroño".

Ha considerado así "prioritario impulsar políticas en materia de suelo industrial, iniciativas para garantizar el acceso a la vivienda especialmente para los jóvenes, para mejorar la atención a nuestros mayores, para fomentar la natalidad y apoyar en la conciliación laboral y familiar".

Y ha pasado a enumerar ejes y medidas concretas de su plan de acción, pariendo de Logroño-región, con la ceación de una marca para Logroño como elemento de competitividad para la economía, el turismo y la reputación institucional; grupos de trabajo con cabeceras de comarca y Federación de Municipios; y desarrollar el Pacto Regional de Infraestructuras y el acuerdo para que Logroño se sume al mismo.

En Urbanismo social, ha planteado la revisión del PGM "en torno a tres ejes: vivienda saludable, nueva dimensión del espacio público y economía circular"; obtener un parque inicial de 300 viviendas nuevas o rehabilitadas con prioridad para jóvenes; acometer 10 intervenciones anuales de cirugía urbana en espacios y plazas con criterios de accesibilidad y convivencia intergeneracional; un plan plurianual de barrios; y un sistema de aparcamientos disuasorios.

En cuanto a Mejoras en el transporte público, Escobar ha propuesto un "Logroño cero emisiones, hacia la ciudad circular"; acciones para que en 5 años la mitad de Logroño sea espacio verde; un plan para el río Ebro; la reducción del 15% del consumo energético de las instalaciones y servicios municipales; la plantación de 5.000 árboles en cuatro años; replantear el modelo de rehabilitación urbana.

Otro de los ejes es Logroño en acción, con la puesta en marcha de un instrumento de gestión público-privado que aglutine comercio, cultura, turismo y festejos; el Proyecto 1521; y una red de Miradores sobre Logroño.

También, en Logroño para vivirlo por todos, se prevé una línea de ayuda familiar complementaria de la ayuda a domicilio para los mayores que permanecen en sus hogares; un cheque-bebé de entre 75 y 250 euros en los tres primeros años de vida; ayuda para la contratación de canguros; y un centro de Mayores en la antigua estación de autobuses.

Por último, en el eje Logroño, ciudad de oportunidades, Conrado Escobar ha planteado hacer de la capital riojana una 'Ciudad Erasmus', albergar 170 estudiantes anuales; la apertura de un punto municipal de atención a la empresa; y un plan para el Suelo Industrial, con presupuesto y calendario. "Logroño merece un Gobierno mejor", ha afirmado Escobar, quien se ha mostrado convencido de que ese Ejecutivo "lo va a dirigir el PP" en siete meses, tras las elecciones de mayo.

ALCALDE.

En su respuesta a la intervención del portavoz del PP, al que ha agradecido su tono, el alcalde de Logroño Pablo Hermoso de Mendoza ha considerado que "su propuesta de actuaciones es buena parte de lo que estamos realizando", por lo que ha apuntado que "no estamos tan lejos".

Especial referencia ha hecho el primer edil a la política industrial, con anuncios como la licitación de parcelas en Las Cañas "a precios competitivos"; la recepción, reciente, de La Portalada III, "con problemas desde 2005"; o el anuncio también de los planes con el Gobierno regional y otras comunidades para un parque tecnológico y de emprendimiento en Las Cañas.

Sobre las críticas a los planes del Ejecutivo local en movilidad sostenible, ha recordado a los 'populares' "las caceroladas con las primeras peatonalizaciones, que luego no echaron para atrás, y ahora pasa lo mismo, 31 años después siguen con la misma estrategia".

"Han sido siempre los Gobiernos socialistas los que han dado pasos y ustedes luego los han aceptado, y ahora lo hacen de nuevo, con la oposición de los tristes y los inmovilistas. Dicen que quieren darle un impulso a la ciudad, pero si el impulso siempre lo damos nosotros", ha ironizado.

Y ha continuado con la ironía, recalcando que "todo lo que va a hacer, lo va a hacer bajando los impuestos un 10 por ciento". Por contra, "nosotros hemos gestionado con prudencia y rigor exquisito, entre otras cosas porque hemos tenido que pagar el soterramiento, y hemos intentado solventar muchos de los temas que quedaron trabados con ustedes".

Así, ha citado Maristas, el Parque Juan Gispert, el Mercado de San Blas o las Cien Tiendas, "todos lugares donde hemos atendido las demandas de los ciudadanos". Y, sobre el anuncio que hizo ayer sobre la reurbanización de la calle San Antón, ha incidido en que "han pasado 40 años con dobles filas o aceras de los años 70 en una de las mejores calles de la ciudad".

"Si recibimos la confianza de los ciudadanos, lo reformaremos, no lo podemos tener así. No fuimos elegidos con un programa que era un folio en blanco, tenemos el respaldo de mucha gente, porque somos un Gobierno centrado en la gente", ha concluido su respuesta el alcalde de la capital riojana.