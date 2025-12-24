Escobar propone disfrutar la "hermosa ciudad" que es Logroño en su felicitación de Navidad

Archivo - El alcalde de Logroño, Conrado Escobar. - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha felicitado la Navidad en un video institucional en el que ha propuesto disfrutar "de esta hermosa ciudad" que es Logroño.

"Queridos logroñeses", empieza el alcalde en su felicitación, "Logroño es una ciudad cada vez más viva, cada vez más dinámica, cada vez más inclusiva, cada vez más saludable. También en Navidades".

Escobar propone "que disfrutemos de esas tres maravillosas Cs que marcan nuestro comercio. Comercio de calidad, comercio de cercanía y comercio de cariño".

"No hay nada más saludable que comprar en el establecimiento que tenemos ahí al lado, a la vuelta de la esquina, porque así hacemos ciudad", ha dicho.

También ha propuesto tener "muy en cuenta aquellas personas que desafortunadamente no tienen vivienda". A continuación, ha puesto el acento en el plan de vivienda municipal citando "a todos los jóvenes que quieran empezar un nuevo futuro".

"Y también os propongo que veamos a nuestros mayores como una generación que rebosa oportunidades. La antigua estación de autobuses, este año 2026, va a ser un nuevo centro para el centro de Logroño, pero sobre todo para nuestros mayores", ha resaltado.

Por último, ha propuesto pasear "por esos parques que caracterizan nuestra ciudad, por esas hermosas zonas verdes que hacen de Logroño una ciudad cada vez más verde, cada vez más saludable y cada vez más sostenible".

"Para todos, para todas, feliz Navidad y próspero año 2026", ha finalizado.