Escobar reivindica para cerrar el Debate de la Ciudad 2025 un Logroño "más verde, más dinámico y más inclusivo"

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, interviene en el Debate sobre el Estado de la Ciudad 2025. - JPEG - Europa Press

LOGROÑO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha reivindicado una ciudad "más verde, más dinámica y más inclusiva, centrada en las personas y donde no se deje a nadie atrás".

Así lo ha asegurado en su breve intervención con la que ha cerrado el Debate sobre el Estado de la Ciuda 2025, tras la segunda jornada de este martes, centrada en las intervenciones de los Grupos Municipales.

Una alocución que ha comenzado con los agradecimientos "a quienes han hecho posible este Debate", entre los que ha citado a los funcionarios municipales -especialmente al secretario del pleno-, a los traductores de lengua de signos, a los medios de comunicación, al movimiento vecinal, "porque de alguna manera son ellos quienes representan la razón de ser de nuestra actividad política" y al público en general.

Como ha alabado el alcalde, "entre todos, hemos protagonizado un debate de altura y de convivencia, cada uno ha aportado el particular balance que pueda interpretarse del desarrollo de la ciudad".

"Podemos dar por bueno el mensaje de que, como dije ayer, hay un derecho a la ciudad, que tiene que llegar a todas las calles y a todos los barrios y que se traduce en facilitar el acceso a la vivienda, a la limpieza, a la seguridad y a no dejar a nadie atrás, poniendo el foco en las personas", ha insistido.

Un Logroño, se ha mostrado convencido el regidor local, "que es por el que trabajamos todos, porque a todos nos une la misma pasión colectiva por la ciudad", por lo que se ha comprometido a que "todo lo aportado y todo lo dicho aquí no caiga en saco roto, las críticas también, porque se han expuesto argumentos muy interesantes".

Y se ha centrado en tres conceptos que ya planteó en su discurso de ayer: el primero, "identidad, que es todo lo que nos une", en lo que ha remarcado "la creciente aportación y la diversidad de quienes vienen, que rejuvenece la ciudad y que nos hace un poco mejores con nuevas visiones".

En segundo lugar, el "valor" porque "apartando los intereses de partido, es poner a Logroño en el centro". Y, por último, "perspectiva, que se resume en esa cifra del 2050 que nos permita avanzar a un Logroño más verde, a un Logroño más dinámico, contando con el comercio de proximidad y abrazando también las industrias del futuro, y avanzamos a un Logroño mas inclusivo sin dejar a nadie atrás", ha acabado Escobar.