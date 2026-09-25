Escobar: "Han sido unos Sanmateos para todos" con "el escenario principal en la calle" y "buen ambiente"

Cientos de personas durante el inicio de las fiestas de San Mateo y 69ª Vendimia Riojana, en la plaza del Ayuntamiento, a 19 de septiembre de 2026, en Logroño, La Rioja (España). - JPEG - Europa Press

LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

"Han sido unos Sanmateos para todos". Ha sido la primera valoración que ha hecho este viernes el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, de las fiestas de Logroño 2026, que, tras haber comenzado el pasado sábado 19, finalizan oficialmente esta noche, a partir de las 22 horas, con la Quema de la Cuba en la Plaza del Ayuntamiento de la ciudad.

En un encuentro con los medios de comunicación en el entorno del recuperado Espacio Peñas 2.0, en el Revellín, y acompañado por la concejala de Festejos, Laura Rivas, y por los Vendimiadores, María García e Israel González, Escobar ha destacado como "la calle" como escenario principal de los festejos, siempre "con buen ambiente".

Especialmente, ha reseñado el primer edil la alta participación en los en torno a 350 actos que conformaban el programa festivo de este año, comenzando por el propio Cohete, "que ha sido uno de los de más alta presencia de gente, si no el que más" y que ha marcado la posteror presencia de público, a lo que ha sumado la casi total ausencia de incidentes.

Ha querido el regidor municipal aprovechar la ocasión para agradecer todos los implicado en el buen desarrollo de las fiestas, incluyendo a los propios medios de comunicación, porque "hay que acordarse de la gente que a lo mejor no puede salir con tanta facilidad a la calle y ustedes hacen posible que ese sentimiento llegue a las casas de todos los logroñeses".

También ha felicitado "muy efusivamente" a los Vendimiadores "por cómo se vienen comportando a lo largo de estos Sanmateos y por cómo nos hacen sentir lo que somos los logroñeses" y ha recordado, "con mi gratitud absoluta" a la concejala del área, al resto de concejales "que han trabajado para que todo funcione", a los servicios de emergencia, a la policía local "que está donde corresponde" y a todos los empleados públicos "que está trabajando".

"PARA TODOS".

Y sobre su primera "sensación" de la marcha de estas fiestas, Escobar ha afirmado que "estos Sanmateos han sido unos Sanmateos para todos los logroñenses, sin ninguna distinción". "El mensaje principal es que la participación, la diversidad, se ha notado en la calle y se ha notado en la oferta que teníamos en los más de 300 actos para llegar a todos los públicos".

Ha citado especialmente al Espacio Peñas, "un lugar donde volcarse también las familias que a lo mejor no encontraban un sitio apropiado para disfrutar con los críos, lo que aquí ha sido posible", dando por ello "protagonismo" también a las propias peñas "que no solamente han dedicado tiempo a brindar más actividades en este Espacio, sino que han repartido la alegría en toda la ciudad".

"Em resumen, un San Mateo para todos, un San Mateo para familias, para todos los públicos, un San Mateo que ha llegado, o por lo menos hemos pretendido, a todos los rincones de la ciudad, un San Mateo en el que los números han acompañado desde el minuto uno en el que comenzó el Cohete", ha asegurado el alcalde.

Precisamente sobre el Cohete ha comentado que "no me atrevo a decir que haya sido el más numeroso de la historia, pero probablemente desde luego ha sido uno de los cohetes con mayor público asistente", apuntando esas 50.000 personas "con ganas de disfrutar, ganas de vivir la ciudad ganas de vivir la fiesta y a partir de ahí se ha ido sucediendo todo, ése ha sido el tenor de las fiestas".

En este marco, ha dato el protagonismo principal "al ambiente y a la calle, ha habido muchos escenarios, pero el escenario principal ha sido la calle y el ingrediente fundamental ha sido el buen ambiente". Así que, a su juicio, "podemos estar todos satisfechos de cómo han discurrido estos San Mateos", aunque "quedan todavía algunas horas para poder agotar esas celebraciones, en las que vamos a emplearnos a fondo".

SIN INCIDENCIAS.

A preguntas de los periodistas, Escobar se ha referido también a que "no ha habido que lamentar" prácticamente incidencias durante las jornadas festivas, en las que, como ha subrayado "lo que predominaba son ganas de disfrutar, pero desde el civismo".

Ha señalado que "todos los días hemos tenido reunión para repasar cómo discurrían las incidencias", reseñando la colaboración "estrecha y permanente" entre Policías Local y Nacional. "No ha habido que emplearse operativamente porque no ha habido apenas incidencias. Estadísticamente es irrelevante el número de actos incívicos o que hayan perjudicado a la convivencia", ha dicho el alcalde.

Ha recordado, eso sí, la vandalización de uno de los Puntos Violetas de la ciudad, sobre el que ha dicho que "desde luego, siempre hay que lamentar esos comportamientos, pero no me gustaría que eso empañara el buen funcionamiento y la convivencia de las fiestas".

Y ha aprovechado para finalizar incidiendo en que "más allá de eso, de ese hecho aislado, creo que los Puntos Violeta ha sido un acierto tanto en su ubicación como en el horario, para que no solamente porque una mujer se pueda sentir en un momento amenazada o en riesgo, sino que van a informarse", apuntando que se han registrado más de mil atenciones.