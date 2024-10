Escobar valora en Debate de la Ciudad "el diálogo" en su mandato para un Logroño "que debe volar alto"

Pide la mejora de las infraestructuras ferroviarias y del aeropuerto, además de "agilizar" la finalización de la Ronda Sur de la ciudad

LOGROÑO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha valorado especialmente el "diálogo" que se ha desarrollado en el Ayuntamiento de la ciudad desde que asumió el mandato. Ha sido durante la primera jornada de su primer Debate sobre el Estado de la Ciudad, que se está desarrollando este miércoles en el Consistorio logroñés.

Una jornada que está contando con la presencia del presidente del Gobierno regional, Gonzalo Capellán; la presidenta del Parlamento riojano, Marta Fernández Cornago; o la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, además de diversos responsables políticos regionales o del ámbito nacional y representantes de todos los ámbitos de la sociedad.

"No tengamos miedo al diálgo, ni a construir puentes, porque estas serán siempre las herramientas de progreso para nuestra tierra", ha asegurado el regidor municipal, quien ha valorado que la ciudad "tiene las características y condiciones para ser un referente y una ciudad tipo de la UE en materia de sostenibilidad y movilidad, alienada con los ODS".

Ha señalado, así, que Logroño es "una ciudad compacta, una ciudad de 15 minutos, una ciudad abierta e inclusiva". Especial referencia ha hecho a que es su primer Debate de la Ciudad como primer edil, "algo que me hace especial ilusión como logroñés y por supuesto, como alcalde". "Hoy es un día de ciudad", ha afirmado.

Una ciudad en la que ha reivindicado "un modelo a partir del diálogo y no de la imposición", con ejemplos en la recuperación de iniciativas como los 'Sábados del Vecino' o de los concejales de distrito, a lo que ha sumado reuniones con vecinos y hosteleros para abordar "temas de ciudad", pero sobre todo "para trabajar por un modelo de Casco Antiguo habitable y equilibrado".

Ha recorrido más logros de los primeros tiempos de su mandato, como los acuerdos con la Junta de Personal para el convenio de los funcionarios o el acuerdo también con la Policía Local "enquistado en la anterior Legislatura", a lo que ha sumado otras actuaciones, como el proyecto de la vieja estación de autobuses o la apertura de la nueva estación, junto al Nudo de Vara de Rey.

En este entorno, además, se ha comprometido "a acelerar la mayor inversión de la historia de la ciudad, la integración del ferrocarril, y lo vamos a seguir haciendo a pesar de las dificultades que, como es lógico, afrontamos con determinación y responsabilidad".

PLAN GENERAL, VIVIENDA E INFRAESTRUCTRURAS.

Todo ello, conformando un modelo de ciudad, en el que ha anunciado que "en los próximos días vamos a presentar a los grupos los primeros textos tando del Plan General Municipal" como los relativos a los nuevos planes de convivencia y seguridad y el de barrios.

Especial hincapié ha hecho en las infraestructuras, aduciendo que, en la línea de lo solicitado por el presidente riojano Gonzalo Capellán a Pedro Sánchez, "es necesario mejorar las conexiones ferroviarias con otros puntos de España, y de manera especial con Madrid, confiamos que en el primer semestre de 2025 se ponga en marcha el nuevo tren".

También ha recordado dos reclamaciones más "para el Gobierno central: la propuesta para que el aeropuerto de Agoncillo cuente con mejores tasas, de manera que sea más competitivo", además de la petición "para acelerar los trabajos para finalizar la Ronda Sur de Logroño, porque este proyecto permite abrir todas las posibilidades a otras vías interiores como la actual Circunvalación".

Igualmente, ha tenido un apartado especial en su discurso para "el gran desafío al que, como otras ciudades, se enfrenta Logroño, proporcionar un derecho básico y fundamental para los ciudadanos como es la vivienda". En este sentido, ha citado que "este equipo de Gobierno ha puesto en marcha el Plan de Vivienda para construir más de 400 viviendas, un plan de fomento de vivienda pionero que habla por sí solo de nuestro compromiso para seguir haciendo ciudad".

Un proyecto "en dos fases ya activadas y una tercera que está por venir" con cuatro solares ya están en disposición de acoger 76 nuevas viviendas, en el casco antiguo se entregarán 16 nuevas viviendas, "y en el mes de noviembre, se sacarán a concurso 10 solares destinados exclusivamente a perfiles jóvenes con 124 nuevas viviendas".

Ha añadido las 24 viviendas previstas en la Plaza de los Cuentos, a través de una permuta impulsada con el IRVI o el convenio suscrito con el Ministerio de Vivienda para la actuación en materia de eficiencia energética y mejora de las condiciones de más de 200 viviendas en Lobete.

IGUALDAD.

Para concluir su intervención, Conrado Escobar ha hecho referencia a "algo que debe estar fuera de todo debate y que constituye una de las grandes lacras ante la que todos debemos actuar y combatir, la lucha por la Igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres".

En este sentido, "estamos orgullosos de que cerca de 60 entidades de todos los ámbitos se hayan sumado al grupo Logroño por la igualdad para que la ciudad continúe avanzando en el objetivo de lograr la igualdad plena".

Ha anunciado, además que "la oferta pública de empleo que se aprobará a finales de este año incluirá la convocatoria de una nueva plaza de agente de igualdad en el Ayuntamiento para seguir avanzando en la implantación de políticas igualitarias".

"Cuando me refería a la lucha por la Igualdad real y efectiva, también me refiero a la lucha contra la Violencia machista, crímenes que no podemos tolerar como sociedad, que se cometen contra las mujeres por el mero hecho de serlo. Tolerancia cero con este tipo de actitudes", ha recalcado el alcalde.

Y citando precisamente a "una gran mujer, Guillerma Ubis, una empresaria valiente, visionaria y ecológica", ha concluido Escobar su intervención.

"Entendió el tiempo que le tocó vivir y soñó un Logroño moderno, una ciudad solidaria e innovadora. En este Debate reivindico su legado y comparto su sueño que es hoy una realidad, y también, una ambición colectiva: Logroño es una gran ciudad, Logroño debe volar alto", ha concluido.