Escobar valora la "normalidad democrática" de tener presupuestos 2026 y critica el "yo invito y tú pagas" por falta PGE

Conrado Escobar, en el pleno que ha aprobado los Presupuestos del Ayuntamiento de Logroño para 2026 - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha valorado este viernes la "normalidad democrática" que supone que la ciudad tenga presupuestos para 2026, "que van a entrar en vigor a día 1 de enero", mientras que ha criticado, en contraposición, lo que ha calificado como "yo invito y tú pagas" del Gobierno central con las entidades locales por la falta de Presuspuestos Generales del Estado (PGE) en los últimos tres años.

Así lo ha dicho el regidor municipal logroñés en una intervención que ha cerrado la sesión extraordinaria y urgente del Ayuntamiento de la ciudad en la que, contando con el único apoyo de PP -y las críticas de toda la oposición por "irreales" y "sin modelo de ciudad"-, se ha dado el visto bueno a las cuentas del Consistorio para 2026, que ascenderán a 197,25 millones de euros.

"Lo importante -ha comenzado Escobar- es que Logroño va a tener un presupuesto que va a entrar en vigor a 1 de enero de 2026". Unas cuentas, ha añadido, que "incorporan las ambiciones para el mejor futuro, pero con el realismo del año 2026", y de las que ha destacado especialmente "el esfuerzo y la participación de todas las unidades municipales" para su confección.

A ello ha sumado, además, que "se han realizado implementando un plen de gestión, que nos ha permitido superar un momento complicado, ante una inercia que había que corregir", algo que "se ha hecho desde la sensatez y la contención del gasto" hasta en 18 partidas, con un ahorro final de casi 8 millones de euros.

En sus palabras, contar con estos presupuestos "es un saludable ejercicio de normalidad democrática, de estabilidad y de buen funcionamiento" que contrasta, ha afirmado, "con el tercer ejercicio en el que, lamentablemente, no podemos contar con PGE", lo que ha añadido dificultar a la realización de un proyecto presupuestario "que se ha tenido que hacer a base de estimaciones".

Escobar, por ello, se ha confesado "sorprendido, como toda la FEMP", con que el Gobierno de España se comprometa a acuerdos con la función pública, lo que, ha afirmado, "luego va a impactar en todos los ayuntamientos, se cierra el acuerdo que luego va a tener que ejecutar la administración más débil, que es la local". "Es un 'yo invito y tú pagas' que estamos intentando que no impacte en los ciudadanos", ha señalado.

"A LOS LOGROÑESES".

Y, en su discurso, ha querido el alcalde trasladar "varios mensajes a los logroñeses, desde la realidad de estas cuentas que van a estar en vigor a 1 de enero". En primer lugar, "que seguimos aliviando la fiscalidad, que me hubiera gustado que fuera más, sí, pero se sigue aliviando", a lo que ha unido que, "se van a poder convocar subvenciones y ayudas a su debido tiempo".

Igualmente, se ha referido a la "mejora del parque de vivienda asequible, se han puesto todos los recursos para un tema que ahora mismo es la mayor alerta social". Un punto en el que ha apuntado que "van a empezar obras en parcelas municipales con proyectos ya presentados"; las viviendas de alquiler protegido en una parcela en Varea; o las ocho actuaciones previstas "para unas 300 viviendas nuevas".

También ha hablado Escobar de "proyectos que continúan a buen ritmo" como la conversión en parque y en centro intergeneracional de la antigua estación de autobuses; el comienzo de obras en Lobete, dentro del soterramiento; "el haber desatascado proyectos" como el "cambio radical" en Avenida de Burgos.

Ha puesto más ejemplos de proyectos en marcha: las obras del Teatro Bretón; el final de la urbanización total de La Villanueva; el inicio de las obras en Beti Jai, que darán paso a "más intervenciones ordenadas" en las Cien Tiendas "que por fin vuelven a respirar"; o el colegio San Bernabé, con más de 40 trabajadores antes de fin de año ocupando este espacio.

Obras "siempre pendientes" y que "se van a abordar con este presupuesto" también han sido citadas por el regidor municipal, como las tres -Horcajo, barranco de Oión y el corredor ecológico sur; el impulso en suelo industrial, "no solo en Las Cañas y que los empresarios nos dicen que va por buen camino"; o una "movilidad seria, hablando con la gente y sin líos que es la que la ciudad necesita".

Especial referencia ha hecho a la futura glorieta de Vara de Rey, una vía a la que "una vez abierta, había que dar toda su funcionalidad", con esta rotonda que la va a conectar con San Antón, con las nuevas estaciones de autobuses y trenes y con la que se potenciará el nuevo espacio de la antigua estación, "dándole coherencia urbanística al entorno, y que había que hacer ahora".

Ha añadido más proyectos, como los que se están llevando a cabo en las calles Lardero y Vitoria, "necesaria y que se ha hecho casi en asamblea con los vecinos"; la plaza de abastos, "que va a entrar en una fase clara de dinamización"; y, sobre todo, el Proyecto 1521, con las excavaciones casi finalizadas y que van a incorporar los Palacetes de Defensa, en una zona "que se ve a transformar de forma radical".

Y, por último, ha destacado el alcalde el "alma profundamente social" de las cuentas de 2026, con "ilusión" respecto a la recuperación del comercio, el "cumplir con todos los barrios", la atención "a lo más importante, que son los logroñeses", con los programas para la soledad, emergencia social o "novedades" que ha anunciado en atención a las personas sin techo.

"Podemos estar satisfechos con estos presupuestos. Unas cuentas que tienen alma social, corazón cultural, hechos desde Logroño para todos los logroñeses. Unos presupuestos coherentes, que incorporan partidas de futuro pero que cuentan con lo que la ciudad necesita ahora. Unos presupuestos que mantienen el compromiso inversor y transformador, para conseguir una ciudad más vanguardista, más saludable, más verde y más inclusiva", ha finalizado Conrado Escobar.