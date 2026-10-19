Escobar,en Debate de la Ciudad: "Queremos que la próxima Legislatura comience con trabajo adelantado y proyectos reales"

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, durante el debate del estado de la ciudad, en el Ayuntamiento de Logroño, a 19 de octubre de 2026, en Logroño, La Rioja (España). - JPEG - Europa Press

LOGROÑO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

"Queremos que la próxima Legislatura comience con trabajo adelantado, con proyectos y con una planificación que permita seguir trabajando desde el primer día". Son las palabras con las que ha finalizado el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, su discurso de la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Ciudad, que se ha desarrollado este lunes en el Ayutamiento de la ciudad.

En lo que es el último Debate de la presente Legislatura, y en una intervención de apenas una hora, el regidor municipal ha hecho un repaso de algunos de los que ha considerado logros de estos tres años, ha reseñado proyectos en marcha "en un presente en el que en Logroño está pasando algo" y ha avanzado algunos de los proyectos -sobre todo en vivienda, movilidad o espacios verdes- que prevé para la capital en el futuro.

"Hay una parte de la gestión municipal que se ve con facilidad: las obras terminadas, los espacios que se recuperan, los servicios que se ponen en marcha. Pero hay otra parte menos visible, aunque igualmente importante: preparar hoy los proyectos que permitirán seguir transformando la ciudad durante los próximos años. Y eso es también lo que hemos hecho a lo largo de esta legislatura", ha afirmado.

En palabras de Escobar, "gobernar no consiste únicamente en pensar en la siguiente inauguración, consiste en tener una hoja de ruta, anticiparse, resolver dificultades administrativas, redactar proyectos, tramitar cesiones, elaborar pliegos y ordenar las inversiones para que puedan ejecutarse cuando exista disponibilidad presupuestaria".

Ha defendido que "nosotros hemos trabajado de esa manera, además de impulsar todo lo que ya se ha hecho y todo lo que está ahora mismo en ejecución, hemos dedicado tiempo y recursos a preparar la ciudad de los próximos años".

Y por eso, Escobar ha asegurado que "cuando hablamos del futuro, no hablamos de promesas vacías, hablamos de proyectos concretos, redactados, estudiados y con trabajo técnico detrás".

"No vamos a decir que todos estos proyectos se ejecutarán mañana -ha reconocido-, porque gobernar con responsabilidad también significa reconocer que cada actuación necesita financiación, tramitación y tiempo. Pero existe una diferencia fundamental entre tener que empezar de cero y disponer de proyectos preparados para poder licitarlos cuando las condiciones lo permitan".

Esa diferencia "son años de trabajo, nosotros queremos que la próxima legislatura comience con trabajo adelantado, con proyectos reales y con una planificación que permita seguir avanzando desde el primer día, y ésta es nuestra manera de gobernar: ejecutar el presente, pero también preparar el futuro, resolver las necesidades de hoy sin dejar de pensar en la ciudad que necesitaremos mañana".

"Una ciudad que cuida. Que innova. Que acoge. Que incorpora la diversidad como un valor seguro, social y cultural. Hay muchas maneras de sentirse logroñés. Una ciudad que crea espacios para encontrarnos. Y que, sobre todo, avanza. Ese es nuestro compromiso. Seguir avanzando con perspectiva", ha señalado Conrado Escobar.

Y así, el alcalde, tras citar unas palabras de la actriz logroñesa Helena Ezquerro en el pregón de San Mateo de este año -que definía a Logroño como "una ciudad alegre, humilde y trabajadora, repleta de gente que celebra la vida y el buen hacer"-, ha finalizado su discurso invitando a "logroñeses, logroñesas, celebremos la vida, hagamos ciudad", para cerrar con un "muchas gracias y viva Logroño".