Escolapios y Tomás Mingot donan 209 kilos de alimentos al Banco de Alimentos de La Rioja

LOGROÑO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los colegios Escolapios de Logroño y Tomás Mingot han entregado un total de 209 kilos de alimentos al Banco de Alimentos de La Rioja, sumándose así a las iniciativas solidarias desarrolladas recientemente en la comunidad autónoma.

La recogida se llevó a cabo de forma independiente a la campaña realizada en distintos establecimientos comerciales de La Rioja y contó con la implicación de alumnos, familias y personal de ambos centros educativos.

El Colegio Escolapios logró reunir 180 kilos de alimentos gracias a la participación de estudiantes de diferentes etapas educativas, mientras que el Colegio Tomás Mingot aportó otros 29 kilos. En total, la donación alcanzó los 209 kilos de productos destinados a apoyar a las personas y familias que atraviesan dificultades económicas.

Desde el Banco de Alimentos de La Rioja han informado de que todos los alimentos recibidos ya han sido clasificados y distribuidos a través de las entidades sociales con las que trabaja habitualmente la organización.

La entidad ha agradecido la colaboración de ambos centros y ha destacado el compromiso solidario mostrado por la comunidad educativa riojana. Asimismo, recuerda que su labor se desarrolla durante todo el año y que continúa necesitando el apoyo de ciudadanos, empresas e instituciones para atender la demanda de ayuda alimentaria existente en la región.