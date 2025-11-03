Los escolares se ponen "en la piel" de las personas con discapacidad con el programa Integra en la Escuela

La directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo, presenta la 30ª edición del programa ‘Integra en la Escuela’ junto a escolares de Educación Primaria del colegio Escolapios de Logroño - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Escolares de toda La Rioja participan en un programa "consolidado" y que ya celebra su edición número treinta, Integra en la Escuela, con el que se ponen "en la piel" de las personas con alguna discapacidad, tal y como ha informado hoy la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo.

La responsable de Discapacidad ha presentado este lunes, en el colegio Escolapios de Logroño, los detalles de este programa durante el curso 2025-2026.

Se trata de una propuesta, impulsada por el Servicio de Dependencia y Personas con Discapacidad, que llega a centros educativos de toda la Comunidad, tanto públicos como concertados, implicando al alumnado de tercero de Educación Infantil, cuarto de Primaria y segundo de ESO.

El programa se desarrolla a través de actividades teórico-prácticas adaptadas a cada edad, que combinan juegos, dinámicas y materiales didácticos.

Los escolares experimentan las barreras físicas y sensoriales a las que se enfrentan las personas con discapacidad y aprenden la importancia de la accesibilidad, la comunicación inclusiva y la igualdad de oportunidades.

"Es un programa que intenta sensibilizar, concienciar a los niños, que son los adultos del futuro, sobre la normalización y la inclusión de las personas con dificultad", ha explicado Zuazo.

De esta manera, ha dicho, "ellos comprenden" y "les queda muy grabado todo lo que están viviendo" con la actividad. Además, luego lo trasladan, en la fase final del proyecto, unos dibujos y microrelatos donde reflejan todo lo que han interiorizado.

En Educación Infantil, los más pequeños se acercan al concepto de discapacidad con el cuento 'Kiwi, un pájaro más bien raro'. En Primaria, los alumnos se convierten en 'detectives por la inclusión' y resuelven casos sobre diferentes tipos de discapacidad. Y en Secundaria, se trabajan conceptos de respeto y buen trato mediante retos y presentaciones audiovisuales.