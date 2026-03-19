El escritor Bernat Castany, este viernes en Fundación Caja Rioja Gran Vía

LOGROÑO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Filosofía de Logroño 'El día más pensado' organiza este viernes, 20 de marzo, la conferencia de Bernat Castany 'Sostener la mirada: una pequeña filosofía del miedo y del valor'.

Será en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía a las 19 horas. La entrada es libre hasta completar aforo. Se trata de una actividad organizada por la asociación Sofira.

Bernat Castany Prado (Barcelona, 1977) es escritor y profesor en la Universidad de Barcelona. Es autor, entre otros libros, de los ensayos Literatura posnacional, Que nada se sabe. El escepticismo en la obra de Jorge Luis Borges y Pensamiento crítico ilustrado, así como de los poemarios Más fácil todavía y La divina comedia.

Ha publicado numerosos artículos académicos sobre filosofía y literatura latinoamericana. También colabora habitualmente en medios como El País, Tinta Libre, Zenda Libros, Qué leer o Pliego Suelto.

En Anagrama ha publicado los ensayos Una filosofía del miedo, Obedecedario patriarcal. Estrategias para la desobediencia, en coautoría con Sara Berbel Sánchez, y, próximamente, Una filosofía de la risa.