El escritor riojano Sergio H. López-Pastor presenta 'La criadora', su última novela ambientada en Haro

Bodegas Martínez Lacuesta ha sido el escenario para presentar 'La criadora', la décima publicación del autor riojano Sergio H. López-Pastor, obra de ficción ambientada en La Rioja y más concretamente en Haro, donde son ensalzados los vinos de la D. O. Ca. Rioja.

La trama parte de una inquietante sombra que, desde tiempos ancestrales, merodea por los misteriosos calados de Haro, y que es el origen, precisamente, de 'La criadora', novela a la que el autor no consigue encajar en un determinado género literario.

Como dice el escritor, "está claro que es un libro de ficción, pero es complicado, habla de la viticultura, tiene su trama, tiene a La Rioja como telón de fondo, pero sería difícil catalogarla".

En la presentación, Luis Martínez-Lacuesta indicó que en cuanto descubrió su trama se quedó prendado de una novela que además "tiene un final que sorprende".

Al tiempo, Jorge Portu, director de Promoción Turística y Cultural de La Rioja Turismo, entidad colaboradora con la publicación de 'La criadora', destacó el valor de una historia fantástica que realza los municipios, parajes, bodegas y el vino de Rioja.

El autor respondió a las palabras de uno y otro, indicando que "para mí es un sueño poder presentar el libro aquí", refiriéndose a Bodegas Martínez Lacuesta, pero quiso guardar para el lector los detalles de una novela que cuenta con el prólogo del educador de vinos, José Ramón Jiménez Berger.

En las más de 600 páginas del libro, Sergio H. López-Pastor revive el nacimiento del Barrio de la Estación y del ferrocarril; la historia del puente de Briñas; los meandros que forman Hondón y Zaco junto al Ebro; la Sierra Cantabria; Toloño; los paisajes de la comarca de Haro, sin olvidar la calle de las Cuevas, el antiguo emplazamiento de Bodegas Martínez Lacuesta, en La Ventilla 71, y que da nombre al vino degustado al final de la presentación oficial de esta novela.

EL AUTOR.

Sergio H. López-Pastor, licenciado en Sociología, se define como "escritor de campo", pues desde su primera obra, 'Soy un gusano,' tomó la decisión de encargarse él mismo de la promoción de sus libros que hasta ahora han llegado a casi 12.000 lectores-protagonistas, de diferentes ciudades. Todo ello sin dejar de lado las demás alternativas para dar a conocer sus publicaciones.

Los títulos de sus obras, que se enmarcan entre la 'no ficción', las obras infantiles y solidarias, y las de ficción, son: 'Soy un gusano' (2010); 'Dos cabezas de alfiler' (2011); 'Consciencia' (2012), 'Agua' (2014); los dos volúmenes de 'La Rioja y sus pueblos entre cuentos' (2015 y 2018); '¿Y por qué no?' (2016); 'Bizkaia y sus pueblos entre cuentos' (2017); 'Sé que me ves' y 'La Criadora' (2019).

La entidad de promoción cultural 'Literaria Kalean' -literatura en la calle-, creada por Sergio H. López-Pastor y Ainara G. Álava, agradece la colaboración del Gobierno de La Rioja y Bodegas Martínez Lacuesta, que han hecho posible la difusión de esta novela.