La escritora Care Santos abre la Primavera Cultural Valle de la Lengua de la Universidad de La Rioja

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LOGROÑO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La escritora Care Santos, Premio Cervantes Chico 2020 y Premio Nadal 2017, abre este jueves 14 de mayo, la Primavera Cultural Valle de la Lengua con un encuentro dirigido al alumnado de Educación Secundaria a partir de las 11,00 horas en el Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja - Riojaforum, c/ San Millán nº 23-25.

La Primavera Cultural Valle de la Lengua es un programa, organizado por el Campus Valle de la Lengua del Plan de Transformación de La Rioja, de la mano de la Universidad de La Rioja y del Gobierno de La Rioja.

Este programa viene a consolidar "el compromiso institucional con el fomento de la lectura, la creación artística y la relevancia de la lengua española como patrimonio cultural y herramienta esencial de desarrollo educativo y social", en palabras de la vicerrectora de Formación Permanente y Extensión Universitaria, Cristina Flores Moreno, en la presentación.

La Primavera Cultural Valle de la Lengua da continuidad a la Semana Cultural Valle de la Lengua, celebrada en noviembre de 2025 con Isaac Palmiola, Ana Punset y Eloy Moreno. En esta ocasión el programa incluye encuentros con los escritores Juan Gómez-Jurado, Care Santos y Teresa Blanch, así como con el ilustrador José Ángel Labari 'Jali'.

El programa se completa con la función Destinatario desconocido, adaptación de la célebre novela de Katherine Kressmann Taylor, a cargo de La Garnacha Teatro el jueves 4 de junio en la Universidad de La Rioja.

CARE SANTOS

Care Santos (Mataró, 1970) es novelista, poeta y crítica literaria, reconocida especialmente por su contribución a la literatura juvenil. A lo largo de su trayectoria ha recibido algunos de los premios más prestigiosos en este ámbito, incluidos el Edebé, el Alandar, el Barco de Vapor, el Gran Angular o el Anaya, consolidándose como una autora muy influyente para jóvenes lectores en España.

En 2020 fue galardonada con el Premio Cervantes Chico por el conjunto de su obra dirigida al público infantil y juvenil. Entre sus títulos más representativos en este campo destacan Mentira, Lunes y La tercera máscara, obras que abordan temas actuales y cercanos a la adolescencia.

Ha cultivado con éxito la narrativa para público adulto, destacando con premios como el Nadal (2017), por Media vida, o el Ramon Llull de las Letras Catalanas (2014), por Deseo de chocolate. Asimismo, su novela Habitaciones cerradas fue adaptada como miniserie por TVE y su bibliografía ha sido traducida a 24 idiomas.