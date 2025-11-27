Los escritores Francisco Mir y Myriam Ferreira participan el viernes en Ausejo en el programa 'Aprender'

LOGROÑO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Aprender', una iniciativa impulsada por Fundación Caja Rioja en colaboración con Fundación la Caixa, llega este viernes 28 de noviembre a Ausejo con los escritores Francisco Mir y Myriam Ferreira, que participan en "Aprender leyendo".

La sesión tendrá lugar en la Sede de la Asociación de Mujeres a las 19,30 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

En esta quinta edición el programa llega a 14 localidades: San Asensio, Agoncillo, Ausejo, Alesanco, Ribafrecha, Cuzcurrita de Río Tirón, Ventosa, San Román, Aguilar del Río Alhama, Torrecilla en Cameros, Casalarreina, Anguiano, Briones y Cornago, estos dos municipios se incorporan este año, con actividades como exposiciones, cursos de formación, encuentros con escritores, talleres de animación a la lectura, sesiones de teatro y conciertos.