La Escuela Municipal de Música de Logroño ofrece por primera vez una ludoteca en verano

La ludotecta se desarrollará la semana del 20 al 24 de julio - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Municipal de Música de Logroño, con sede en La Gota de Leche, ofrece como novedad este verano una Ludoteca Musical para la semana del 20 al 24 de julio, entre las 10:00 y las 13:00 horas.

Tal y como ha informado el Ayuntamiento de Logroño, el coste por alumno es de 25 euros y se ofrecen 25 plazas, disponibles para alumnos y no alumnos de la escuela.

El plazo de inscripción está ya abierto y se cerrará cuando se completen las plazas ofertadas.

El programa educativo que se va a seguir durante esa semana de música estará dividido en dos bloques. En una primera parte, impartida por el docente, baterista y percusionista Eliecer Carasa, se ofrecerán cursos de rítmica corporal, batukada y percusiones del mundo.

En la segunda parte, los profesores de la escuela impartirán clases de técnica vocal, trabajo coral y dinámicas corporales.

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN

La Escuela de Música Municipal tiene también abierto ya el plazo de preinscripción para alumnos de nueva matriculación para el próximo curso 2026-2027.

Este plazo finaliza el 29 de mayo y será el 22 de junio cuando se publiquen las plazas libres y horarios disponibles.

Para realizar esta preinscripción es necesario rellenar el impreso descargable en la web de la Escuela Municipal de Música o disponible en la Escuela, y entregarla en la propia escuela, ubicada en La Gota de Leche.

Entre la oferta formativa de la escuela figura la iniciación musical a partir de cuatro años, la formación básica, el lenguaje musical, las clases de instrumento, las clases de grupo, las de banda de música o las dedicadas al público adulto.

Este año, como novedades del curso se incorpora la oferta de plazas para padres y madres del coro, sin necesidad de conocimientos previos.

Además, este 2026-2027 la Banda de Música de Grado Elemental permite a los alumnos de primeros cursos disfrutar de la experiencia de tocar en conjunto.