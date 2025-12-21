'Esencia de lo Humano' puede visitarse en el Centro Caja Rioja Gran Vía hasta el 3 de enero

Ana María Sanz Tineo presenta en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía la exposición de pintura "Esencia de lo humano"
Europa Press La Rioja
Publicado: domingo, 21 diciembre 2025 14:10
    LOGROÑO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía acoge la exposición de pintura de la artista ovetense Ana María Sanz Tineo 'Esencia de lo humano'. La exposición puede visitarse haste el 3 de enero, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00 horas.

   Tal y como ha informado la Fundación Caja Rioja, la exposición presenta una selección de obras que revelan "la madurez expresiva de Ana María Sanz Tineo y su permanente exploración del ser humano como motivo artístico".

   Cada pieza, ha dicho, "es un encuentro: un espacio donde la mirada del artista y la del espectador convergen. Los retratos étnicos, eje temático de esta muestra, se erigen como ventanas hacia la diversidad, recordándonos la riqueza y la dignidad de las identidades culturales que habitan nuestro mundo".

   "En un tiempo en que las diferencias suelen separarnos, la pintura de Ana María Sanz Tineo nos invita a reconocer en el arte un terreno común de encuentro, respeto y humanidad", ha resaltado.

