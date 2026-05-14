Esencia Rioja, nueva identidad corporativa de Grupo Rioja

La presidenta de la DOCa Rioja, Raquel Pérez Cuevvas, interviene en la Asamblea de socios de Grupo Rioja - GRUPO RIOJA

LOGROÑO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de socios del Grupo de Empresas Vinícolas de Rioja (GRUPO RIOJA) ha aprobado hoy su cambio de denominación social, que a partir de este momento pasará a ser Asociación de Exportadores Vitivinícolas de Rioja, Esencia Rioja. El cambio viene acompañado de la renovación de toda la identidad corporativa, que hará alusión a los principios y valores que siempre han definido su trayectoria.

De esta forma, la asociación vuelve a su origen y esencia, recuperando dentro de su denominación social el carácter exportador que ha sido un valor anclado desde el inicio de su andadura. Amplía también su alcance a la vitivinicultura, poniendo en valor la apuesta de sus asociados por el viñedo, junto con la tradicional elaboración de vinos.

La marca que definirá en adelante a la agrupación será Esencia Rioja, motivado por el papel que han desempeñado sus bodegas y el protagonismo que han tenido en los principales avances e hitos históricos de la Denominación, que ciertamente representan la esencia de Rioja. La actualización del nombre y la imagen corporativa supone la reivindicación de sus raíces como la asociación más antigua y heredera directa de la tradición asociativa de las bodegas de Rioja, que dio sus primeros pasos hace 120 años.

Por ello, la marca que define a la asociación se complementará con un claim (cierre de marca) que hace alusión a su carácter pionero y exportador desde 1907. De hecho, Esencia Riojaaglutina a esos Pioneros Exportadores desde 1907, en tanto que es el último eslabón de la línea sucesoria de asociaciones bodegueras que se remonta al 28 de abril de ese año, cuando 16 bodegas fundaron el 'Sindicato de Exportadores de Vinos de la Rioja'.

Una década después, la entidad sumaba 5 nuevos miembros y pasaba a denominarse 'Asociación de Exportadores de Vinos de la Rioja'. Tras superar las turbulencias del siglo XX con el espíritu intacto, en 1968 aglutinaba a 27 bodegas como Grupo de Criadores y Exportadores de Vinos de Rioja, siendo el primer consorcio bodeguero que destinó fondos propios a promocionar la marca Rioja en todo el mundo.

Con la apertura de la democracia y las nuevas leyes asociativas, en 1981 se fundó la Asociación de Empresas Vinícolas de la Zona Rioja, y su fusión con el Grupo de Exportadores en 2008 dio lugar al actual Grupo de Empresas Vinícolas de Rioja, Grupo Rioja.

Es por todo ese recorrido que la Asociación de Exportadores Vitivinícolas de Rioja, Esencia Rioja, es la heredera directa de aquella asociación de pioneros exportadores creada en 1907 y es la agrupación que mejor representa ese espíritu en el siglo XXI. De hecho, agrupa en la actualidad al mayor número de bodegas centenarias de la región y de las que, en 1925, fundaron el Consejo Regulador de Rioja con el fin de garantizar el origen y la calidad de sus vinos.

No se trata, por lo tanto, de un mero cambio de imagen sino de poner en valor el papel que la asociación ha desempeñado en que Rioja sea hoy la Denominación de Origen Calificada más prestigiosa de España. La agrupación reivindica por derecho un legado que, como señala la presidenta de la asociación, Raquel Pérez Cuevas, "nos han confiado las generaciones anteriores y es nuestra obligación protegerlo y mejorarlo para transmitirlo a las futuras generaciones".

PRINCIPIOS Y VALORES

Los valores de Esencia Rioja defienden la viticultura y enología de calidad como pilares de Rioja. Promueven una mayor diversidad a través de las nuevas figuras ligadas al viñedo, pero considerando las menciones tradicionales como patrimonio de la Denominación y máxima expresión del ensamblaje y crianza que caracteriza a sus vinos.

Defiende que la protección del paisaje de Rioja es un activo de incalculable valor y elemento fundamental para el desarrollo de un enoturismo de calidad, clave para el futuro, el prestigio y la riqueza de nuestra zona. Cree firmemente que las marcas son el motor de la Denominación a través de su capacidad exportadora, apoyada por un esfuerzo promocional orientado al prestigio y la imagen de Rioja.

Esa pronunciada vocación exportadora, junto con la fortaleza y prestigio de sus marcas, caracteriza a una asociación que actualmente agrupa a más de 60 bodegas de todas las tipologías, desde las que pertenecen a grandes grupos nacionales hasta pequeñas bodegas familiares, que conjuntamente representan más del 75% del valor de la comercialización total del vino de Rioja.

Las bodegas de Esencia Rioja compran uva a más de 11.000 viticultores y emplean a más de 2.700 personas en la zona de producción, lo que la convierte en la pieza clave para el sostenimiento del tejido social y económico de la región vitivinícola.