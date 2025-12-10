Un espectáculo de música y ciencia a cargo del ingeniero Gonzalo Villar clausura este jueves 'Divulgaciencia'

El ingeniero y divulgador Gonzalo Villar - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un espectáculo de música y ciencia a cargo del ingeniero y divulgador Gonzalo Villar, clausura este jueves 11 de diciembre, el programa de divulgación de la ciencia y la tecnología de La Rioja #Divulgaciencia25, organizado por Fundación Caja Rioja con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT, y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Será a las 19,00 horas en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía.

El espectáculo se titula '¿Hay ciencia en el reguetón? Hercios, armónicos y perreo', que pretende revelar la física oculta tras la música. Gonzalo Villar es músico, actor, ingeniero y divulgador. Forma parte del colectivo Big Van Ciencia, con el que promueve una divulgación creativa y cercana, y ha actuado en lugares como el CosmoCaixa de Barcelona. Es coautor, junto a Javier Santaolalla, del curso 'La ciencia en la industria en Amautas'. Además, escribe sobre arte, ciencia y cultura con su característico tono irónico, que comparte en www.gonzalovillar.com.

Ingeniero industrial, Máster en PRL y Máster en Eficiencia Energética y Sostenibilidad, es socio y cofundador de QE2 Ingeniería para el cambio. Desde hace dos años, interpreta su propio espectáculo, 'Acorde a la Ciencia' donde explica la ciencia de la música, llevándolo por teatros y salas de toda La Rioja. Actualmente, se encuentra inmerso en la escritura de su primera novela, que combina distopía, ciencia y, cómo no, música.

Tras el espectáculo se darán a conocer los proyectos ganadores del concurso de proyectos innovadores en las categorías de Educación Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior que ha presentado sus trabajos a la última edición de 'Divulgaciencia'. También los premios del II Concurso de Fotografía Científica por Instagram.

En total, este año se han presentado 34 proyectos de ciencia y tecnología de centros educativos de Logroño y La Rioja cuyo tema central ha sido, en la mayoría de los casos, la agricultura, asunto que ha inspirado esta edición de Divulgaciencia.

Fundación Caja Rioja se propuso hace 19 años fomentar las vocaciones científicas entre los escolares de diversos niveles educativos y acercar la ciencia y la tecnología sin tecnicismos a la sociedad, objetivo que con ilusión se ha mantenido desde la primera edición de 'Divulgaciencia'. Este año el programa ha estado formado por dos exposiciones, talleres de ciencia y tecnología para escolares de diferentes niveles educativos, talleres para alumnado con necesidades especiales, tres conferencias, la participación de las librerías de Logroño y La Rioja, y el desarrollo del proyecto Ciencia+Arte junto al Museo Würth La Rioja, entre otras actividades.

Durante el primer semestre de 2026 una selección de los proyectos se mostrará en los Centros de Fundación Caja Rioja de Arnedo, Calahorra, Haro y Santo Domingo de la Calzada, junto con talleres científicos.