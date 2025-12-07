El espectáculo 'Orgasmos, la comedia' llegará a la sala Gonzalo de Berceo de Logroño el 27 de diciembre

Orgasmo, la comedia, cartel - ORGAMOS

LOGROÑO 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La sala Gonzalo de Berceo de Logroño acogerá el próximo 27 de diciembre, en doble sesión (a las 17,30 y a las 20,00 horas), el espectáculo 'Orgasmos, la comedia'.

Después de haber colgado el cartel de 'SOLD OUT' en varias ciudades de España, llegan a Logroño "con muchas ganas de compartir esta comedia" que lleva ya más de 400.000 espectadores y que ha sido programada durante más de 7 años en Madrid y Barcelona.

Protagonizada por el actor Albert Ferré y la actriz Sam Sánchez con la dirección de Oscar Contreras, continúa conquistando al público en cada ciudad que visita.

Una obra que triunfa por su humor y su verdad. Una divertida reflexión sobre la convivencia en pareja y las diferencias entre hombres y mujeres, desde Adán y Eva hasta nuestros días. "Un manual de autoayuda cargado de humor".