Espido Freire y Marta Sanz, esta semana en la apertura y el cierre del II Congreso Internacional de Escritura Creativa

LOGROÑO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las escritoras Espido Freire y Marta Sanz Pastor ofrecen las sesiones plenarias -junto al profesor y escritor Carlos Aguasaco- del II Congreso Internacional Multilingüe de Escritura Creativa, que se celebra del jueves 6 al sábado 8 de noviembre en la Universidad de La Rioja y Fundación San Millán de la Cogolla.

Carlos Aguasaco interviene el jueves 6 con la sesión plenaria 'Poesía e inteligencia artificial: la nueva crisis ontológica de la escritura creativa'; Espido Freire lo hace el viernes 7 con 'Toda mi vida he escrito: perfil, tópicos y desafíos de quien estudia Creación Literaria en la actualidad'; y Marta Sanz Pastor cierra el congreso el sábado 8 en San Millán de la Cogolla con la conferencia 'En tiempos de la tataranieta de Concha Espina'.

El evento -cuya primera edición se celebró en 2024 en EE UU con el apoyo del Proyecto Valle de la Lengua- se compone de tres conferencias plenarias, la tercera de las cuales será dirigida por el escritor Carlos Aguasaco, procedente de The City College of New York.

El II Congreso Internacional Multilingüe de Escritura Creativa se enmarca en el Proyecto Valle de la Lengua-Campus Valle de la Lengua, está co-organizado por The City College of New York, en colaboración con la Fundación San Millán de la Cogolla, y cuenta con el apoyo del Vicerrectorado de Política Científica y el Seminario Carmelo Cunchillos de la Universidad de La Rioja.

Abierto a toda la sociedad, el congreso reúne a personas del mundo de la escritura, docencia, investigación y traducción, a alumnado y responsables de publicaciones literarias, y a toda persona interesada en la escritura creativa.

El comité organizador del Congreso está formado por sus directores, José Díaz-Cuesta Galián y Alicia Muro Llorente, de la Universidad de La Rioja, y el resto de miembros como Carlos Aguasaco, The City University of New York (EE.UU) y Mar Asensio Aróstegui, Nuria Cabello Andrés, Miguel Ángel Muro, Melania Terrazas Gallego y Carlos Villar Flor, de la Universidad de La Rioja.

El congreso está dirigido por Alicia Muro Llorente y José Díaz-Cuesta Galián, en colaboración con profesoras y profesores y una alumna de doctorado de la Universidad de La Rioja, en su mayoría miembros del Proyecto de Investigación Fortalece 2021/04, financiado por el Gobierno de la Rioja, y de los grupos de investigación GRID y LLP.

