El Espolón será de nuevo escaparate de la mejor huerta riojana en la 57ª edición del Concurso Agrícola - EUROPA PRESS

Se celebrará este próximo domingo, 13 de septiembre LOGROÑO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Espolón logroñés acogerá este próximo domingo, 13 de septiembre, la 57ª edición del Concurso Agrícola de La Rioja. Un escaparate con los mejores productos riojanos al que ya se han inscrito 15 agricultores de 10 localidades riojanas.

Realizado por Fundación Caja Rioja con el patrocinio del Gobierno de La Rioja y CaixaBank y la colaboración del Ayuntamiento de Logroño, este concurso volverá a ser "la fiesta de la agricultura riojana", como ha defendido el gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes.

Esta edición servirá también para recordar a Ángel Martínez Orte, agricultor de La Rioja que siempre acudía a la cita con sus nueces, recientemente fallecido en Alesanco.

"DEL CAMPO A LA MESA"

Con esta iniciativa se muestra el apoyo al sector agrario riojano "que es la base en la que se articula la vida en nuestros pueblos". Por ello ha animado a logroñeses, logroñesas y visitantes a acudir el domingo a esta tradicional cita "para conocer, disfrutar y comprar productos de temporada que llegan del campo a la mesa". En el acto también participarán las bodegas ganadoras del Concurso de Vinos de La Rioja.

También ha anunciado que contará con la presencia del estand institucional de la iniciativa "#productoriojano" y durante la iniciativa se elaborará un mural decorativo a cargo de la Asociación de Belenistas, centrado en productos del campo, entre otras actividades.

El gerente también ha recordado que este martes, 8 de septiembre, se cerrará el plazo de inscripción por lo que anima a todos los que aún no se han decidido a participar en este espectáculo "visual y gastronómico".

La actividad llega una vez más en época de vendimia y vísperas de las fiestas de San Mateo y continúa con su carácter innovador para dar a conocer la labor de las personas que trabajan en el campo. Habrá así presencia de agricultores y agricultoras y también de miembros del CEPAER.

En el concurso participarán, de momento, agricultores de Alfaro, Albeda, Agoncillo, Nalda, Préjano, Lardero, Logroño, Quel, Rincón de Olivedo y Tirgo. Todos ellos ofrecerán, entre otros productos, melocotones, manzanas, melones, ciruelas, peras, paraguayos, sandías, tomates, pimientos, cebollas, pochas, berenjenas, piparras, patatas, acelgas, lechugas... y un sin fin de productos más.

PREMIOS

Los galardones consisten en una aportación económica junto a un trofeo cerámico diseñado por la artista riojana, Celia Martínez:

Mejor conjunto de Fruta: 600 euros y trofeo.

Mejor conjunto de Hortaliza: 600 euros y trofeo.

Mejor Proyecto Agrícola: 600 euros y trofeo.

Mejor Fruta: 300 euros y trofeo.

Mejor Hortaliza: 300 euros y trofeo.

Mejor Agricultura Ecológica: 300 euros y trofeo.

Mejor Agricultor/a Joven: 300 euros y trofeo.

CATEGORÍAS DEL CONCURSO

La modalidad de 'Joven Agricultor' valora la incorporación de nuevos profesionales al sector y reconoce a los titulares de explotaciones agrarias de menos de 40 años.

La modalidad 'Proyecto Agrícola' apuesta por la calidad del producto presentado pero también tendrá en cuenta otros parámetros como la sostenibilidad, la divulgación y la apertura de las explotaciones a visitas interpretadas, la participación social en su territorio, la recuperación de especies autóctonas, la singularidad de su producción, entre otros.

La categoría 'Conjunto' premia la presentación, calibre, homogeneidad y variedad de los productos de la explotación y, por último en 'Agricultura Ecológica' se evaluará el respeto medioambiental y los estándares del CPAER.

CONCURSO DE CATA POR CUADRILLAS

Carlos Fuentes también se ha referido al concurso de Cata por Cuadrillas, una novedad que surge del Concurso de Vinos de La Rioja cuyas plazas ya están cubiertas. Los vinos ganadores en las categorías de Cosechero y Vino de Municipio contarán con un espacio en El Espolón para ofrecer degustaciones al público.

La Fundación Caja Rioja organiza esta tradicional cita agrícola en colaboración con CaixaBank, el Gobierno de La Rioja (a través de Turismo de La Rioja y La Rioja 360), el Ayuntamiento de Logroño y el Consejo de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja (CPAER).

En el acto de presentación también han participado el director general de Desarrollo Rural, David Martín, el concejal del Ayuntamiento de Logroño, Manuel Marañón y el director de AgroBank en la territorial Ebro, David Navarro.

"PRESUMIR DE NUESTRA HUERTA"

De esta manera, el director general de Desarrollo Rural, David Martín, ha asegurado que esta cita es "una forma magnífica de reconocer el trabajo de agricultores, nuestro mundo rural y de exponerlo a la vista de todos".

Palabras similares del director de AgroBank en la territorial Ebro, David Navarro, quien ha destacado también "el peso de la agricultura riojana" no solo a nivel económico sino también de arraigo de pueblo y de creación de empleo.

Finalmente, el concejal del Ayuntamiento, Manuel Marañón, ha animado a todos a participar y acudir el próximo domingo al Espolón para "presumir de nuestra huerta".