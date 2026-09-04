Esteban Martínez, precandidado a la Alcaldía de Calahorra por el PSOE

Esteban Martínez - PSOE

LOGROÑO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista, y portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Calahorra, Esteban Martínez, ha anunciado que se presenta a las primarias del Partido Socialista de La Rioja (PSOE) para encabezar la candidatura de este partido a la Alcaldía de Calahorra.

Esteban Martínez, de 39 años, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración y Máster en Historia Contemporánea, es concejal en el Ayuntamiento de Calahorra desde el año 2015.

Durante la legislatura 2019-2023, fue portavoz del Equipo de Gobierno de Elisa Garrido y concejal de Cultura, Turismo, Promoción Industrial, Fondos Europeos, Comunicación, además de primer teniente de alcalde.

En la actualidad, dentro de la Ejecutiva Local, es el secretario de Organización de la Agrupación Socialista de Calahorra y el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Calahorra.

Ha asegurado que afronta este proceso de primarias "con mucha ilusión, en la confianza de obtener el respaldo" de sus "compañeros y compañeras de agrupación".

También, con la "certeza" de que Calahorra puede encontrar en él, y en el equipo que encabece, "la referencia de un futuro gobierno de la ciudad que trabajará de manera incansable, con un proyecto de ciudad perfectamente definido y sólido, que atenderá de verdad las demandas de la ciudadanía".

Un gobierno, ha dicho, "que se volcará en facilitar la prosperidad de la ciudad, atrayendo mayor número de empresas a los polígonos industriales, mejorando los servicios públicos, apostando por el patrimonio, el casco antiguo y el turismo".

"Un gobierno municipal que resuelva los principales problemas que aquejan los ciudadanos: el acceso a vivienda asequible, el aparcamiento, la limpieza y el mantenimiento. Un gobierno municipal que defenderá a capa y espada el Hospital de Calahorra", ha afirmado.

Según el precandidato, el equipo que encabece seguirá la senda de planificación estratégica y de idea de ciudad que el PSOE ha venido defendiendo hasta la fecha, "con nuevos proyectos, nuevas ideas y un equipo renovado y conectado con la realidad de la ciudadanía".

Martínez se siente "capacitado" para el reto de representar a su agrupación en las elecciones de mayo de 2027 y el desafío de ser alcalde de su ciudad.

"No hay nada como aunar ilusión, preparación y experiencia, y ponerla a disposición de tus vecinas y vecinos, con vocación de servicio a los demás", ha dicho.