Estudiantes de Primaria y Secundaria conocerán de la mano de tres escritores los mundos literarios que han creado

LOGROÑO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja abrirá su polideportivo para que alumnos de Primaria y ESO (setecientos por sesión) conozcan de la mano de tres escritores el mundo literario que han creado dentro de la Semana Cultural 'Valle de la Lengua'.

Del 18 al 21 de noviembre, y enmarcada en el proyecto Valle de la Lengua, la Semana de la Lengua se plantea con el objetivo de "trasladar el gusto por la lengua española a diferentes edades", tal y como ha anunciado la vicerrectora de Formación Permanente, Cristina Flores.

En rueda de prensa junto al viceconsejero de Educación, Miguel Ángel Fernández; y la responsable del Proyecto Valle de la Lengua-Campus Valle de la Lengua, Aurora Martínez, ha presentado un evento que incluye encuentros con los escritores Isaac Palmiola y Ana Punset para Primaria y Eloy Moreno para Secundaria.

Una oportunidad por la que Fernández ha felicitado a la Universidad de La Rioja ya que se ofrece a centros de Primaria y Secundaria "compartir experiencias con los autores y fomentar el interés por la lectura", algo que ha visto "fundamental para el desarrollo de competencias".

"Es fundamental intentar inculcar el amor por la literatura, sumergirse en las historias para que podamos encontrar a mayor lectura mayores competencias y desarrollo personal", ha dicho. De este modo, ha animado a los centros a que aprovechen para inscribirse.

Flores ha visto "interesante destacar el hecho de que estos encuentros se van a realizar en el Polideportivo Universitario". Algo, ha dicho, que "no es casualidad".

"El Polideportivo Universitario es el espacio más amplio que tenemos. Tenemos previsto instalar setecientas sillas para que puedan disfrutar de esta experiencia el mayor número de niños y niñas y jóvenes de La Rioja", ha explicado.

Ha añadido: "Es probable que sea uno de los encuentros literarios más multitudinarios que se hayan hecho nunca en La Rioja y desde luego en la universidad".

Ha destacado que, en el caso de Eloy Moreno, "es un autor que transmite unos valores que son muy interesantes no sólo para los departamentos de Lengua y Literatura sino también para los de orientación de los institutos".

Y es que la elección de los autores, ha remarcado Martínez, "no ha sido aleatoria". Son autores "muy leídos" y esa información se ha recabado a través de los centros con las personas que están implicadas en el fomento de la lectura.

"La idea que tenemos, el objetivo, es que el alumno pueda transmitir sus inquietudes, sus dudas en relación con el ámbito de la escritura creativa y la lectura", ha dicho.

La directora del Proyecto Campus Valle de la Lengua no ha olvidado que, además, la Semana de la Cultura ofrece una última sesión de teatro, con el grupo Garnacha, abierto al público en general el viernes 21 a las 19:00 horas en el Aula Marna del Quintiliano.

Martínez, exprofesora de Educación Secundaria, ha valorado esta oportunidad. "Ahora es cuando más leen los alumnos, cuando más escriben, y algunos es cuando peor escriben. Creo que a partir de ahí nosotros podemos sacar nuestras conclusiones", ha dicho.

A su juicio, "nos encontramos en unos momentos de transición, de cambio, de la misma manera que hubo un cambio cuando pasamos de la cultura oral a la cultura escrita, al mundo impreso, ahora se ha pasado de lo impreso a lo digital".