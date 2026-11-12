Euro Seating International recibe el Premio a la Empresa Familiar del Año 2026 - AREF

LOGROÑO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Euro Seating International ha recogido el Premio de la Empresa Familiar del Año 2026 en el transcurso de un acto que ha dado comienzo a las 19,00 horas en el Teatro Bretón de los Herreros de Haro, ubicado en la población del premiado en el año anterior.

Al acto han asistido más de 130 personas, entre ellas el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez Simón, y otras autoridades.

El Premio a la Empresa Familiar del Año 2026, organizado y financiado por la Asociación Riojana de la Empresa Familiar (AREF), que ha contado este año con la colaboración del Ayuntamiento de Haro, recae en esta edición en Euro Seating International.

El acto ha comenzado con la bienvenida de la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández, quien ha recordado que la ciudad acoge el acto porque el año pasado recibió el galardón la empresa jarrera Evalarra, y ha destacado que "en Haro hay empresas que hacen las cosas con esfuerzo, con visión de futuro y con los pies bien anclados en su tierra".

Asimismo, ha felicitado a AREF por sus treinta años de trayectoria y por la Medalla de La Rioja recibida este año, y ha subrayado que las empresas familiares "no se marchan cuando vienen mal dadas, conocen por su nombre a quienes trabajan con ellas y están presentes en la vida de sus pueblos y ciudades".

A continuación ha intervenido José Andrés Bravo, de Evalarra Construcciones, como empresa premiada en la edición de 2025, que ha mostrado su orgullo por poder pasar el testigo del premio a la empresa Euro Seating International, constituyendo el acto una continuidad entre las familias empresarias con relación a su compromiso de desarrollo de La Rioja.

En la entrega del premio, Carlota González Sota, presidenta de la Asociación Riojana de Empresa Familiar, ha destacado la satisfacción este año al recibir la Medalla de La Rioja coincidiendo con el 30º aniversario de la Asociación. Y cómo Euro Seating International encarna los valores de trabajo, esfuerzo y planificación del relevo generación propios de AREF.

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha destacado los valores extraordinarios de Euro Seating International con su compromiso con el desarrollo rural y su trabajo con proyección internacional a todos los continentes.

Por parte de Euro Seating International ha recogido el Premio Gonzalo Robredo, fundador y propietario, quien ha agradecido la entrega al destacar que es un premio especialmente emotivo por lo que tiene de reconocimiento de un "saber hacer". Reconoce no únicamente el éxito económico sino el compromiso con la tierra, el entorno y las nuevas generaciones ya integradas perfectamente en la compañía. El premio supone un añadido a seguir trabajando con renovada ilusión en favor de la economía riojana y de Ezcaray.

Por último, ha intervenido Adriana Muñoz, presidenta del Fórum de Jóvenes de AREF, que ha repasado las anteriores actividades del grupo de jóvenes de AREF destacando las próximas acciones formativas programadas.

EURO SEATING INTERNATIONAL

Euro Seating nació en 1994 en Ezcaray integrando tres empresas locales, cuyas deudas asumió, y contratando al 100 % de sus trabajadores con su misma categoría, antigüedad y salario. Desde el mismo lugar donde empezó todo, la compañía ha apostado por generar empleo, conocimiento y arraigo para las familias de la comarca.

Hoy cuenta con cuatro centros de trabajo que suman más de 42.000 m* y con un equipo de cerca de 100 personas, al que considera su mayor activo. Con una vocación innovadora, tecnológica y exportadora, destina el 85 % de su producción a la exportación a través de una red de distribuidores y agentes, manteniendo la fabricación en España.

En 2009 dio el salto internacional con la creación de Euro Seating América, con sede en Guadalajara (México), para atender el mercado americano. Desde entonces, sus butacas están presentes en grandes proyectos internacionales de teatros, auditorios, cines y recintos deportivos.

Euro Seating es un proyecto familiar con continuidad generacional: junto a su fundador, Gonzalo Robredo, se incorporaron a la empresa Álvaro Robredo, en 2011, al frente de compras, y Erika Robredo, en 2013, en la dirección comercial.

Su trayectoria ha sido reconocida con el Premio PYME del Año 2018 de La Rioja, que la llevó a ser finalista del Premio Nacional PYME, y recientemente con la Mención Especial 'Legado Empresarial'. Con más de 30 años de historia, Euro Seating sigue creciendo con la misma ilusión.