Evacuadas cuatro personas por riesgo estructural en una vivienda de Haro

LOGROÑO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han sido evacuadas, a las 09,26 horas, de una vivienda en Haro por riesgo estructural en el inmueble, según ha informado SOS Rioja 112.

La Policía Local de Haro se ha puesto en contacto con SOS Rioja para solicitar la intervención de bomberos, tras detectarse unos ruidos estructurales procedentes de una vivienda declarada en ruinas.

Desde este Centro de Emergencias se ha movilizado a Bomberos del CEIS Rioja, quienes han confirmado la existencia de un riesgo potencial para las viviendas colindantes, debido al grave deterioro estructural del inmueble. Ante esta situación, desde SOS Rioja se ha informado a la alcaldesa del municipio, que ha coordinado la reubicación temporal de cuatro inquilinos afectados en otra vivienda.

Como medida preventiva, se ha balizado la acera de la calle Ventilla, entre los números 5 y 9, con el fin de restringir el paso peatonal y garantizar la seguridad en la zona hasta la valoración técnica del arquitecto municipal.