Evacuado en helicóptero al hospital de Logroño un agente forestal tras sufrir una caída con su moto en Ojacastro

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo
LOGROÑO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
Un agente forestal de Medio Natural ha tenido que ser evacuado en helicóptero al hospital San Pedro de Logroño tras sufrir una caída con su moto en el cerro de Arviza, en el término municipal de Ojacastro (La Rioja).
Según informan desde SOS RIOJA 112, ha sido uno de sus compañeros quien ha alertado del suceso sobre las 12,00 horas de este lunes.
Desde el Centro Coordinador de Emergencias se informa a Guardia Civil y se movilizan Bomberos del CEIS, un retén de Bomberos Forestales, el helicóptero de Medio Natural y recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.