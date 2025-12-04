Evalarra Construcciones recibe el Premio a la Empresa Familiar del Año 2025 - EMPRESA FAMILIAR

LOGROÑO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Evalarra Construcciones ha recogido el Premio de la Empresa Familiar del Año 2025 en el transcurso de un acto en el Teatro Cervantes de Arnedo, ubicado en la población del premiado en el año anterior.

El Premio a la Empresa Familiar del Año 2025, organizado y financiado por la Asociación Riojana de la Empresa Familiar (AREF), y coorganizado este año con el Ayuntamiento de Arnedo recae en esta edición en Evalarra Construcciones.

En la entrega del premio, Carlota González Sota, presidenta de la Asociación Riojana de Empresa Familiar, ha destacado "la implicación de Evalarra Construcciones en el tejido empresarial de La Rioja, sabiendo siempre adaptarse a las nuevas exigencias y retos del mercado. Un ejemplo de ello ha sido su capacidad para construir bodegas de Rioja únicas superando con creces los estándares del mercado". Así mismo, ha insistido en "la apuesta de la Empresa Familiar Riojana por la sostenibilidad, el crecimiento y el compromiso con la sociedad, poniendo énfasis en el lema del Congreso Nacional de 2025 de la Empresa Familiar: Origen y Destino".

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán de Miguel, ha destacado "la importancia de la empresa familiar en el tejido de La Rioja, y especialmente de AREF que representa el 15,75 por ciento del PIB riojano", valorando muy positivamente "su compromiso con toda la sociedad riojana y su apuesta por desarrollar su actividad en nuestro territorio".

Por parte de Evalarra Construcciones ha recogido el Premio su Director, José Andrés Bravo Hernáez, quien ha agradecido la entrega del mismo al destacar que "este reconocimiento nace de la confianza y nos une a un selecto grupo de empresas familiares referentes". Asimismo, ha querido subrayar que "este premio celebra lo que fuimos, reconoce lo que somos y nos impulsa hacia lo que queremos ser". Finalmente, ha señalado que "siente el deber de seguir construyendo una organización donde se puede aprender, crecer y sentirse parte de algo importante"

EVALARRA, S.L.

Bodegas y reputación. Las primeras obras consolidaron el sello Evalarra: atención al detalle y escucha activa al cliente. El gran impulso llegó con la construcción de su primera bodega, Muriel, un proyecto ambicioso que reforzó la alianza entre José Eladio y Cecilio. Desde entonces, Evalarra se ha convertido en un referente en construcción de bodegas, colaborando con nombres emblemáticos del sector.

Con la llegada de las nuevas generaciones, Evalarra se centra en un nuevo reto: dar el paso decisivo hacia la profesionalización. La empresa impulsa un modelo de gestión que mira al futuro con la excelencia y los valores como guía.

La compañía ha evolucionado desde sus orígenes en La Rioja hacia un modelo de trabajo que combina calidad técnica, fiabilidad y cercanía humana, acompañando a sus clientes allí donde desarrollan sus proyectos. Así, Evalarra ha ampliado su presencia a las provincias limítrofes, exportando un modo de construir basado en la colaboración y la confianza.

Cerca de cumplir cinco décadas, Evalarra mantiene viva su esencia: construir con rigor, cuidar el detalle y respetar la palabra dada. Pero también mira adelante, convencida de que la construcción del mañana se apoya en el desarrollo de las personas, la confianza con los clientes y los valores compartidos.

Evalarra pertenece a AREF desde 2023.

PREMIO AREF A LA EMPRESA FAMILIAR

El Jurado del Premio está constituido por la presidenta de la Asociación Riojana de la Empresa Familiar (AREF), doña Carlota González (Grupo Rafael González, Végola) y por toda la Junta Directiva, compuesta por Carlos Lagunas (vicepresidente, Conservas el Cidacos), Sonia Martínez de Lácteos Martínez, Elena Ceca de Tonelería Murúa, Elena Martínez de Martínez Somalo y Diego Ochoa de Santos Ochoa. Asisten también con derecho a voto Florencio Nicolás (Cámara de Comercio), Carlos del Rey (FER), Maribel Vicario (Club de Marketing) y Alberto Marín (Colegio de Economistas de La Rioja).

Después de exponerse las diversas candidaturas, se procedió a la correspondiente elección, resultado ganador Evalarra Construcciones. Se valoró la apuesta familiar por el crecimiento y el fortalecimiento de la mercantil, y muy especialmente su compromiso por la calidad y una exigencia continua para dar al cliente lo mejor de sí mismos, llegando a desarrollar proyectos diferentes, únicos y muy originales.

En su primera edición, el premio fue concedido a la empresa Embutidos Palacios. Desde entonces ha recaído en Conservas Cidacos, López de Heredia Viña Tondonia SA, Barpimo, Grupo Hergar, Arluy, Electra Autol, Restaurante Echaurren, Tuc-Tuc, IMEL, Bodegas Vivanco, Lácteos Martínez, Grupo Pancorbo, Martínez Somalo, Bodegas Muga, Grafometal, Cartonajes Santorromán, Royo Operador Logístico, Ruiz de la Torre y Jiménez Movilidad.

La AREF, fundada en 1996, cuenta actualmente con 59 empresas familiares riojanas que suponen el 15,7 por ciento del PIB riojano y dan empleo a más de 3.390 personas directas en 2021, sus activos totales eran de 1.252,4 millones de euros y contribuyeron al bienestar social con más de 86,65 millones de euros de beneficios en el año. Cada año, desde 2003 la Asociación Riojana de la Empresa Familiar concede este galardón a una empresa familiar riojana.

El objeto de este premio consiste en mostrar la trascendencia que las empresas familiares tienen para el desarrollo socioeconómico de La Rioja y poner en evidencia la importancia de los valores y la cultura de las empresas familiares.