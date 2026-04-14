Excavaciones Redondo Solozábal realizará el mantenimiento del pavimento de las vías urbanas de Calahorra

LOGROÑO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La mesa de contratación, reunida esta mañana, propondrá a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calahorra que adjudique el contrato de mantenimiento de pavimentos asfálticos de las vías urbanas a la empresa Excavaciones Redondo Solozábal S.L.

Su oferta económica es de 113.710 euros para este año 2026. Un precio un 17% más bajo que el tipo de licitación.

Estas labores de mantenimiento incluyen diferentes servicios como fresado del firme, nivelación de tapa, corte de firme, saneo de baches, entre otros.

El mantenimiento de los pavimentos asfálticos en las vías urbanas y periurbanas constituye una actividad esencial para garantizar la seguridad vial, la comodidad de los usuarios y la durabilidad de estas vías.

El tráfico continuo, la humedad, los combustibles y aceites que caen a las vías y la oxidación provocan un deterioro progresivo del firme que requiere intervenciones periódicas.

Este contrato permitirá mejorar el estado de las vías y garantizará la continuidad de su conservación.

El objetivo de estas actuaciones es prolongar la vida útil del pavimento, y mejorar la seguridad vial.