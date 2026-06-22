"La exclusión del PP en la Mesa del Mueble evidencia la hipocresía del Gobierno socialista", dicen los 'populares'

Archivo - El presidente y portavoz del Partido Popular de Arnedo, Jesús Rubio - PP DE ARNEDO - Archivo

LOGROÑO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Arnedo ha criticado "la hipocresía y permanente contradicción instalada en el equipo de Gobierno socialista, que por un lado reclama públicamente colaboración y trabajo conjunto al principal grupo de la oposición, mientras que en realidad le deja fuera de espacios de participación y debate sobre asuntos estratégicos para el futuro de la ciudad, como ha quedado evidenciado en la próxima reunión de la Mesa del Mueble".

En la última sesión ordinaria del pleno municipal, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Jesús Rubio, solicitó formar parte de la Mesa de Trabajo del Sector del Mueble, un órgano constituido este año por el Ayuntamiento de Arnedo junto a las principales empresas del sector con el objetivo de impulsar y fortalecer esta actividad económica en la ciudad.

Sin embargo, pese a que la concejala de Industria respondió que no tenían inconveniente alguno a esta petición durante la sesión plenaria, la realidad es muy distinta. Este martes, 23 de junio, los integrantes de la Mesa de Trabajo del Sector del Mueble volverán a reunirse y el portavoz del Grupo Municipal Popular, Jesús Rubio, "no ha sido convocado".

Una forma de actuar que choca frontalmente con las recientes declaraciones de la alcaldesa socialista, Rosa Herce, quien apeló "al trabajo conjunto entre partidos para lograr que el Gobierno de La Rioja impulse una nueva escuela infantil en la ciudad".

Para el Partido Popular, "esta decisión vuelve a poner de manifiesto la incoherencia del equipo de Gobierno socialista, que reclama colaboración al PP cuando le resulta conveniente, pero le excluye de los espacios de trabajo y participación en asuntos de especial relevancia para Arnedo".

De hecho, los populares recuerdan que esta "no es una situación aislada, ya que el PSOE también rechazó recientemente su propuesta para crear una Mesa de Accesibilidad junto a las entidades especializadas con el objetivo de avanzar hacia una ciudad más accesible e inclusiva". La reunión de este martes "adquiere una especial importancia, ya que servirá para definir algunas de las líneas de trabajo que marcarán el futuro del sector durante los próximos meses".

Además, contará con la participación de la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo del Gobierno de La Rioja, Belinda León, con quien Jesús Rubio ha compartido en varias ocasiones la situación de esta actividad industrial y ha trasladado las necesidades manifestadas por las empresas locales.

TRABAJO CON EL SECTOR DEL MUEBLE

El Partido Popular recuerda que, a finales del pasado año, Jesús Rubio y el diputado regional Toño Eguizábal mantuvieron varias reuniones con las principales empresas del mueble para conocer sus necesidades y los desafíos del sector.

Fruto de esos encuentros, el PP trasladó a la Consejería de Economía distintas propuestas dirigidas a reforzar la competitividad del sector y garantizar su futuro. Entre las iniciativas planteadas al Gobierno de La Rioja, Rubio destaca la necesidad de realizar un análisis exhaustivo de la situación que atraviesa actualmente el sector del mueble para identificar actuaciones concretas.

Asimismo, el PP ha defendido "la implantación en la ciudad de una titulación de Formación Profesional vinculada al sector para garantizar el relevo generacional y la disponibilidad de profesionales cualificados". El Partido Popular de Arnedo reitera su disposición a colaborar con las empresas, las instituciones y el conjunto de agentes implicados para impulsar iniciativas que "contribuyan al crecimiento y fortalecimiento de un sector clave para la economía local y el futuro de la ciudad".