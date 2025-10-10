Tras el éxito de la primera edición de Wine&Neon el pasado mes de mayo - CCR

18 de octubre, 15 de noviembre y 20 de diciembre a las 12,30 horas

El Centro de la Cultura del Rioja (CCR) vuelve a iluminarse a golpe de neón estos meses de otoño, tras el éxito de la primera edición de Wine&Neon el pasado mes de mayo. Wine & Neon es una experiencia creativa en la que arte contemporáneo, vino e innovación, maridan como un guante.

El calado del siglo XVI del Centro de la Cultura del Rioja se ilumina con neón para que los participantes realicen sus pinturas. Una atmósfera única en la que el arte, el vino y la diversión están asegurados. Los talleres estarán impartidos por Pangea Estudio y tendrán lugar el 18 de octubre, 15 de noviembre y 20 de diciembre a las 12,30 horas.

El precio de la actividad es de 15 euros e incluye todo el material necesario para el desarrollo de la actividad y una copa de vino.

Por su vinculación con el mundo del arte y su carácter vanguardista, Campo Viejo es la bodega colaboradora con esta iniciativa, que ofrecerá durante el desarrollo de la actividad su vino reserva de Campo Viejo Edición Limitada, con la colaboración de Carlota Pereiro.

Para participar en esta actividad no es necesario tener conocimientos de arte, simplemente ganas de divertirse y explorar nuestra faceta más artística.

En mayo de este año tuvieron lugar las primeras sesiones de esta novedosa iniciativa y el éxito fue rotundo. En apenas 48 horas se agotaron las más de 80 plazas que se pusieron a disposición del público, haciendo de esta una actividad llena de ambiente y amena para todos los asistentes.