Experiencias turísticas para conocer el patrimonio y los campos de Calahorra esta primavera - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La primavera es una época clave para recibir viajeros en Calahorra. Por eso, se ha preparado un paquete de visitas guiadas para dar a conocer el patrimonio y los campos de la ciudad durante los meses de abril y mayo.

Con motivo de la celebración de las XXX Jornadas Gastronómicas de la Verdura, del 18 al 25 de abril, se han programado 5 experiencias turísticas guiadas para descubrir los floridos campos calagurritanos llenos de coliflores, espárragos, alcachofas,; recorrer el centro histórico de la ciudad y descubrir el Museo de la Verdura, único espacio expositivo de España dedicado a las hortalizas.

También, al finalizar, incluyen la degustación de un pincho de verdura maridado con una copa de vino. Serán los días 18, 19, 25 y 26 de abril y 2 de mayo. La visita comenzará a las 10,00 horas los dos primeros días y el resto, a las 10,30 horas. El punto de encuentro serán los porches del Ayuntamiento de Calahorra. El precio de estas 5 experiencias turísticas es de 3 euros y para los menores de 12 años gratuitas.

Las plazas ofertadas son limitadas y para disfrutar de una de estas propuestas turístico-gastronómicas es imprescindible inscribirse previamente en la Oficina municipal de Turismo, llamando al número de teléfono 941 105 061 o enviando un mail a esta dirección de correo electrónico turismo@calahorra.es.

VISITAS GUIADAS AL PATRIMONIO

Asimismo, para los domingos 3 y 10 de mayo se han ofertado 2 visitas guiadas al patrimonio de la ciudad para conocer los monumentos más emblemáticos de Calahorra y saborear la gastronomía calagurritana. Se explicarán los yacimientos arqueológicos de 'La Clínica' y 'Las Medranas' y el Torreón de Portillo de la Rosa y se servirán 2 pinchos salados y uno dulce junto a 3 copas de vino. La visita partirá a las 10,30 horas desde el yacimiento arqueológico de 'Las Medranas'.

Para poder participar en estas visitas es necesario, también, realizar inscripción previa en la Oficina municipal de Turismo, en el número de teléfono 941 105 061 o en la dirección de correo electrónico turismo@calahorra.es hasta completar las plazas disponibles. Las visitas tienen un precio de 5 euros, excepto para los menores de 12 años que son gratuitas.

RUTAS TURÍSTICAS EN LAS JORNADAS GASTRONÓMICAS DE LA VERDURA

Para todos los que vengan a Calahorra durante las Jornadas Gastronómicas de la Verdura, atraídos por sus verduras y por los más de 60 actos programados, también podrán visitar la ciudad. El Ayuntamiento de Calahorra ha preparado una visita gratuita y guiada por la zona histórica de Calahorra para el 25 de abril a las 17,30 horas.

El grupo de voluntarias turísticas municipales serán las encargadas de hacer guiar estas visitas, cuyo punto de encuentro será el rollo jurisdiccional 'La Moza', en el paseo del Mercadal. Además, el programa de las Jornadas Gastronómicas de la Verdura recoge visitas guiadas al patrimonio industrial conservero de Calahorra, organizadas por el Club cultural y de coleccionismo 'El Lazarillo', los días 18 y 25 de abril, a las 10,30 horas y 10,45 horas, respectivamente. Tienen un precio de 1 euro y al finalizar la visita, que tendrá como punto de salida la plaza Montecompatri, se realizará una degustación de productos de Conservas Serrano.

VISITAS GRATUITAS A LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

Este paquete de visitas se completa con las visitas guiadas y gratuitas a los principales yacimientos arqueológicos de la ciudad, programadas por el Ayuntamiento de Calahorra. Los días 16 y 31 de mayo se podrá visitar el yacimiento de 'Las Medranas' y el Torreón de Portillo de la Rosa a partir de las 11,00 horas. El punto de encuentro será la entrada del yacimiento y no se necesita inscripción previa. También se podrá visitar el yacimiento romano de 'La Clínica' los días 6 de mayo, 27 de junio, 26 de julio y 5 y 20 de septiembre. El punto de encuentro será en la entrada del yacimiento a las 11,00 horas y tampoco requiere inscripción previa.

El historiador Adrián González será el guía en todas las visitas gratuitas a estos dos yacimientos arqueológicos. En ellas, ofrecerá explicaciones detalladas sobre la evolución histórica de cada enclave, aportando contexto y claves interpretativas para comprender su relevancia patrimonial.