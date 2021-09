Experto de UNIR advierte del fomento de discursos del odio auspiciado en varias ocasiones por el anonimato de las redes

LOGROÑO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director del Máster en Educación Inclusiva e Intercultural de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Elias Said-Hung, ha advertido del fomento de discursos del odio auspiciados, entre otras cuestiones, con el "anonimato" de la redes sociales.

En una entrevista a Europa Press con motivo del Día Internacional de la Democracia, Said-Hung ha afirmado que se están fomentando los discursos del odio porque "se están adquiriendo parámetros influenciados por las comunicaciones digitales, a través, sobre todo del anonimato, que ha favorecido la eclosión de contextos que tienden a posiciones extremas, ausencia de tolerancia y ello afecta a los valores democráticos, como el respeto a los derechos humanos o el respeto al otro".

Para el también miembro del grupo de investigación 'Comunicación y Sociedad Digital (COYSODI)' de UNIR la sociedad actual "no se puede quejar en cuanto a cantidad de información pero hace falta mucha educación social a través de esa cantidad, que necesariamente no es calidad informativa, y mucho menos es calidad en cuanto a generación de conocimiento, intercambio del saber y respeto". Ello hace que "esa cantidad no esté favoreciendo a la salud de la democracia".

Sobre el papel de los medios de comunicación, Said-Hung ha asegurado que "hay una tendencia al uso de términos que tienden los estereotipos". De hecho, ha señalado que desde UNIR están haciendo un proyecto que abarca el "análisis del discurso del odio", en el que se destaca que los medios "tienen un papel determinante para la preservación de los valores y la salud democrática de los países".

No obstante, esa labor, ha añadido el director del Máster de UNIR "exige como se está difundiendo ese discurso del odio desde las redes sociales", a lo que ha unido "brindar al sector profesional periodístico herramientas que permitan reconocer los diferentes tipos de discurso del odio". Por ello, ha afirmado que hace falta "más pedagogía y más estudios".

Said-Hung ha destacado que "es importante el papel de los medios pero no podemos dejar a éstos desguarnecidos porque es necesario construir herramientas".

En el caso de las formaciones políticas, el director del Máster en Educación Inclusiva e Intercultural de la UNIR ha señalado que "tienen un discurso muy electoral, y no están fomentando el debate dentro de la ciudadanía, sino que, entre otras cosas, están utilizando las redes sociales como espacio para atraer electores". Para concluir, ha lamentado que hay quien "está apuntando a la inmigración o hacia colectivos específicos e incluso hacia perspectivas de género".