Experto UNIR cree que el TS ratificará los tres fallos sobre las hipotecas y tocará "aclarar la aplicación retroactiva"

Publicado 04/11/2018 12:05:07 CET

LOGROÑO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con la mirada puesta en la resolución final prevista para este lunes con respecto a la situación planteada sobre el IAJD en los préstamos hipotecarios, el experto de UNIR, Ángel Trinidad Tornel, considera que "la solución más lógica, de cara al prestigio y recuperación del Tribunal Supremo, es que el pleno ratificara los tres fallos que han asentado jurisprudencia y, entrara, eso sí, en dilucidar y aclarar la aplicación retroactiva de sus efectos" que es, para el profesor, "la situación más conflictiva".

De esta manera, el también abogado especializado en derecho administrativo, urbanístico e inmobiliario espera "una clarificación de la sentencia por parte del pleno" para "evitar más dudas" y resolver de forma definitiva la situación planteada acerca del Impuesto de AJD. "Sería conveniente que la resolución de mañana pudiera aclarar su alcance y efectos", ha expresado en una entrevista concedida a Europa Press.

Aún así, ha explicado, "debemos tener en cuenta que, aunque el Supremo ratifique el fallo y cargase la obligación de tributar por actos jurídicos documentados al banco en vez de al particular, las entidades bancarias, seguramente, se van a resarcir de ese coste a través de las comisiones de apertura de la hipoteca".

Es decir, "aumentarán los tipos de interés o incrementarán las comisiones derivadas de la hipoteca, con lo cual el coste no será menor y no habrá una repercusión a la baja del coste hipotecario para los particulares por la sentencia", ha aclarado.

Por este motivo, Ángel Trinidad considera recomendable "revisar las condiciones de clausulado hipotecario" para ello, "incluso se puede solicitar asesoramiento profesional por parte de la agencia inmobiliaria o de un abogado".

¿ALQUILAR O COMPRAR?

Por su parte, y con respecto a la duda entre alquilar y comprar, el profesor del grado de Derecho de UNIR considera que, en estos momentos, "si un particular tiene la seguridad de poder adquirir en propiedad una vivienda, recomiendo la compra". Todo porque "todavía estamos en un momento en el que la vivienda no ha subido de precio demasiado tras el estallido de la crisis. No ha recuperado los valores anteriores y nos encontramos con que el precio de la vivienda todavía es un 35 por ciento inferior a las cifras que se establecían antes del 'boom' inmobiliario". Aunque, eso sí, como ha matizado, "según las zonas y las provincias".

"Ahora todavía tenemos un margen de recuperación pero es justo saber que las estimaciones de subida de las que se hablan llegarán sin duda. Esto unido al hecho de que todavía es posible encontrar financiación bancaria a unos tipos de intereses razonables -especialmente a tipo fijo, que sería lo que yo aconsejo- hacen que, si se puede, la compra sea interesante".

En este sentido, ha añadido, "a partir del año que viene, cuando se revise la política del banco europeo, los tipos de intereses subirán". Por todo ello "es muy interesante concertar con la entidad bancaria una hipoteca a largo plazo y a tipo fijo".

Todo en un país como España en donde "el hecho de adquirir una vivienda en propiedad es algo muy común, viene del concepto de familia y parece que todos tenemos asumido que tenemos que transmitir a nuestros hijos un patrimonio, siendo la mejor forma de hacerlo con bienes e inmuebles".

"Es algo arraigado y asociado a nuestra cultura por una sensación de seguridad y por tradición". En otros países, por su parte, "el alquiler es lo más común, no tienen ese sentimiento de pertenencia, aún así, en España y sobre todo entre los más jóvenes se está experimentando un giro".

"Adquirir una vivienda supone una vinculación y una atadura evidentes de carácter territorial, económica y temporal. La juventud, por ese sentido europeísta y la apertura de culturas, además de por la situación de crisis que ha atravesado España, está abierta a nuevas opciones".

AUMENTO DEL PRECIO DEL ALQUILER

Entre esas opciones se encuentra el alquiler que, como ha explicado el experto, "ha experimentado un aumento de sus precios porque, evidentemente, la demanda ha cambiado y ha aumentado. Antes el alquiler era menos deseado, pero todo ello unido a la época de crisis, cuando no se podía acceder a una vivienda porque se estaba en una situación complicada, ha hecho que el alquiler suba porque se demanda más y, a más demanda, más precio".

El experto ha recomendado que a la hora de adquirir una vivienda "que puede ser una de las inversiones más importantes de nuestras vidas", el usuario debe estar "completamente convencido de lo que firma. Tenemos que ser conscientes de que no todas las personas están cualificadas por sus conocimientos para entender clausulado de un prestamos hipotecario, por eso hay que estar asesorado por una persona cualificada".

"Es muy importante hacerlo y existen medios para ello que muchos quizás no los conocen, las agencias deberían prestar este servicio y, si no lo hacen, hay que preguntar en la notaria sobre las dudas. Por último si queremos tener una mayor seguridad, es bueno acudir a un letrado para hablar de este tipo de asuntos".

Finalmente, y ante el temor de otra "burbuja inmobiliaria" el profesor de la UNIR es tajante "aunque está claro que todos los ciclos se repiten, no se estima que ésta sea a corto plazo. Yo la descartaría hasta dentro de unos 15 o 20 años".