Experto de UNIR dice con los ciberdelincuentes "siempre hay que estar alerta" y "no bajar la guardia"

LOGROÑO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director del Área de Ciencias de la Computación y Tecnología de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Juan José Nombela, ha afirmado que con los ciberdelincuentes y delitos informáticos "siempre hay que estar alerta" y "no bajar la guardia", ya que "los ciberdelincuentes se van sofisticando cada día más y están buscando nuevas fórmulas para engañar a la gente".

En una entrevista a Europa Press, Nombela ha recordado que de las estafas por la red la "más típica" es el 'phishing' que "aunque lleva 25 años haciéndose, ahora hay mayor proliferación por el mayor uso de las redes sociales, del correo electrónico, y también de gente que antes no usaba internet, pero tras la pandemia todo el mundo se ha lanzado a comprar por la red o hacer operaciones a través de ella".

Nombela ha afirmado que "ha aumentado la digitalización de los ciudadanos y también de los ciberdelincuentes, que cada vez hay más, porque hay más negocio en la red", debido a que "si se trasladan algunos negocios del mundo físico al virtual algunos ven un negocio más atractivo y con menor riesgo de que te pillen en el mundo virtual".

Ha señalado que entre los delitos por la red "está muy de moda que ofrezcan trabajos son salarios muy atractivos, que se envían por correo electrónico o sms, y se termina por tener que pagar algo, sin olvidar los problemas con la Declaración de la Renta o el envío de paquetes, a través de aplicaciones de compra-venta".

Por ello, ante todo el director del Área de Ciencias de la Computación y Tecnología de UNIR ha aconsejado "desconfiar" sobre todo "si tú no has pedido nada mucha casualidad es que sepan que tu has pedido algo", y sobre todo "no pinchar nunca en los enlaces porque el banco no te los va a mandar". De hecho, ha señalado que "lo comprobemos" con el banco, tanto por una llamada a nuestra entidad o por la banca on line, pero es importante "no pinchar nunca el enlace, ni ofrecer datos personales, ni dar claves".

Nombela ha apuntado que aún con todo "hay que tener mucho ojo porque se les van a ocurrir nuevas formas". Además, ha señalado que en el ámbito empresarial se están desarrollando los "ataques dirigidos" por los que "no lo hacen de forma generalizada, sino que intentan especializarse aún más, averiguando con ingeniería social información de la persona porque así incrementa las posibilidades de éxito".

Finalmente, ha señalado que "si creen que están siendo víctimas de un fraude que llamen al 017, teléfono del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), para que les ayuden".