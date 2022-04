Experto UNIR: "Tenemos que seguir exponiéndonos a los virus para adquirir y mantener nuestra inmunidad natural"

LOGROÑO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

"Tenemos que seguir exponiéndonos a los virus, para adquirir y mantener nuestra inmunidad natural, y que, así, algunas enfermedades sigan siendo leves". Es lo que defiende el profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNIR y médico especialista en Microbiología del Hospital Isabel Zendal Pablo Barreiro, ante la posibilidad de que los dos años de pandemia hayan afectado al sistema inmunitario.

En una entrevista concedida a Europa Press, Barreiro se ha referido a los casos de hepatitis con origen desconocido que, en las últimas semanas, han venido sufriendo cerca de dos centenares de niños en todo el mundo, especialmente en el Reino Unido, y que han tenido como consecuencia por el momento un fallecimiento y varios trasplantes de hígado.

Explica el doctor que "se viene viendo desde enero un aumento llamativo de casos de hepatitis, con cierta agrupación epidémica, es decir como si fuera algo contagioso, sobre todo en niños desde 1 hasta los 15 años, aunque la mayoría de ellos se sitúan entre 1 y 5 años".

En sus palabras, "se ha estudiado las causas más comunes, las que se cogen A o E, o por pinchazos o transfusiones, las típicas B, C o D"m que han quedado descartadas, lo mismo que se han descartado también los tóxicos o el Covid, "porque se han dado algunos casos de PCR positivas en niños afectados, pero no todos, así que no parece nada relacionado".

Con todo, Barreiro apunta que "llama la atención que los casos que se se han ido dando parece que están saliendo en los países en los que antes se están levantando las medidas de aislamiento, como Gran Bretaña, Dinamarca, Holanda o hasta varios casos en España".

Por ello, indica que "parece que puede haber una cierta coincidencia epidemiológica temporal con haber levantado las medidas ya en enero, y también cierta coincidencia geográfica" en estos países, pero recalca que es una circunstancia que "tampoco se puede demostrar aún, aunque sí llama la atención".

BAJA INMUNIDAD.

Lo que sí está claro es que "se ha empezado a pensar que puede darse esta enfermedad a causa de un adenovirus, que son virus muy conocidos, que causan catarros y gastroenteritis, y de los que existen gran variedad, alrededor de un centenar conocidos, pero de los que solo la mitad, unos 50, son los que afectan al ser humano".

Y lo que también se sabe, como asegura Barreiro, "es que las hepatitis están ligadas a personas con baja inmunidad". La inmunidad, recuerda, "se va cogiendo desde la infancia, desde los primeros meses de vida, en los que los niños se van exponiendo de manera natural a muchos de virus, también a los coronavirus comunes, y generando de este modo su propia inmunidad".

En ese sentido, ejemplifica esta situación en el caso de los niños más pequeños, que "cuando van a la guardería, que se cogen continuamente catarros o gastroenteritis". Y prácticamente todas, "cuando las cogen de pequeños, son leves, porque tienen muchos menos receptores a esos virus y acogen menos carga viral".

De este modo, añade el experto, "ya cuando son un poco más mayores, con 6 ó 7 años, ya no cogen tanto estas enfermedades". "Eso es lo natural", recalca. La cuestión es que "en estos dos años de pandemia, en los que hemos estado con medidas de aislamiento, por ejemplo los catarros comunes se han reducido mucho".

"Por eso, se está también barajando la hipótesis de que, en el rango de edad de 1 a 6 años, cuando más tienen que exponerse a los virus y cargarse de inmunidad, no lo han hecho, de modo que están sin la inmunidad natural. Y puede estar ocurriendo que ahora, al exponerse a los virus un poco más mayores, cojan este tipo de dolencias más fuertes", señala.

En el caso de las hepatitis, "se sabe que están relacionadas con la baja inmunidad, así que puede ser un factor". Es más, en estas nuevas hepatitis, por ejemplo, "sí que se ha identificado el adenovirus 41F, que es un virus sobre todo de digestivo, que puede dar lugar a gastroenteritis, pero que, con baja inmunidad, puede derivar en hepatitis".

Con todo, Barreiro advierte que, de momento, "todo son hipótesis que se están barajando pero que están pendientes de confirmación, quizá estamos solo viendo la punta del iceberg con los casos que están saliendo, y hay muchos más casos, es probable, pero que sean totalmente leves, y tampoco sabemos si hay más factores para que algunos niños se pongan peor, partiendo de niños totalmente sanos".

"Lo que hay que hacer es estar pendientes, sabiendo que suelen empezar los casos con problemas digestivos, y, que, si van a peor, les sube la fiebre y se van poniendo amarillos", detalla este experto de UNIR.

"PENDIENTES, PERO NO ALARMARSE".

Por eso, defiende que "hay que estar pendientes, pero no alarmarse" y añade la necesidad por parte de la comunidad científica de que "hay que avisar de lo que está pasando y explicarlo, porque no dar explicaciones, aunque no las tengamos del todo confirmadas, tampoco es buena solución, hay que seguir investigando, ir viendo cuántos casos se dan y cómo se van dando, y también explicarlo".

Y, en esta situación, apunta que "cuanto antes volvamos a la normalidad, mejor, y además, es que no hay más remedio, no podemos estar toda la vida con medidas de aislamiento". "Si no se vuelve a la normalidad, estaremos perpetuando una situación contra lo natural, tenemos que seguir exponiéndonos a los virus para mantener nuestra inmunidad y que luego algunas enfermedades sigan siendo leves", señala.

En este marco, suma también otro caso: cuál va a ser la reacción de los alérgicos, tras dos años de aislamiento, "tras tanto tiempo sin exponerse al polen y a otros agentes, hay que ver cómo van a reaccionar".

"La vía natural de inmunizarse es siempre de este modo, exponiéndose, y así tiene que volver a ser, no podemos estar aislados toda la vida, porque, además, no hay vacunas que lo cubran todo, lamentablemente, y vivimos rodeados de microorganismos de los que tenemos que aprender a defendernos con nuestra inmunidad natural", finaliza Pablo Barreiro.