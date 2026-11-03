Expertos internacionales analizarán en La Rioja la creación de un proyecto conjunto de observación de lenguas española

Archivo - Monasterio de San Millán de Yuso - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española (Cilengua), ubicado en San Millán de la Cogolla, acogerá los próximos días 5 y 6 de noviembre la II Conferencia Internacional de Observatorios de las Lenguas, las Culturas y la Comunicación, un encuentro que reunirá a una treintena de representantes de observatorios y centros de análisis nacionales e internacionales para intercambiar experiencias y avanzar en la colaboración, así como en el estudio de un posible proyecto conjunto de observación de las lenguas española y portuguesa.

Esta II Conferencia Internacional, organizada por el Observatorio Global del Español, liderado por el Instituto Cervantes en colaboración con el Gobierno riojano, a través de la Fundación para la Transformación de La Rioja, dará continuidad al trabajo iniciado en el primer encuentro, celebrado en mayo de 2025 en San Millán de la Cogolla.

Este congreso permitió compartir experiencias y metodologías de trabajo entre distintos observatorios y puso sobre la mesa la necesidad de impulsar una red que facilitara el intercambio de información y materiales, reforzara la colaboración entre los centros y contribuir a acercar sus investigaciones a la sociedad.

En esta ocasión, la conferencia se centrará en tres objetivos principales: intercambiar información sobre los proyectos y actividades desarrollados por las entidades participantes durante el periodo 2025-2026, acordar los principios de organización y funcionamiento de la red internacional de observatorios y analizar las posibilidades de poner en marcha un proyecto conjunto de observación de las lenguas española y portuguesa.

La jornada del jueves, 5 de noviembre, comenzará con la inauguración del encuentro y la conferencia del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, titulada 'El Instituto Cervantes y la observación de la lengua española'.

A continuación, se presentará el borrador del documento de principios de organización de la red, que servirá de base para establecer su estructura y definir los mecanismos de funcionamiento y participación de las entidades integrantes.

MESAS DE TRABAJO PARA ESTABLECER COLABORACIONES

A lo largo de las dos jornadas se celebrarán distintas mesas de trabajo en las que los representantes de los observatorios expondrán las principales actividades desarrolladas durante el último año.

La primera estará dedicada a los observatorios especializados en contenidos genéricos relacionados con la lengua española, la cultura hispánica y el hispanismo; la segunda abordará el trabajo de los centros centrados en diferentes áreas geográficas, como Europa, América Latina y el Caribe, Estados Unidos y los contextos orientales y africanos.

El viernes, 6 de noviembre, la tercera mesa analizará la actividad de los observatorios especializados en ámbitos como la información y los medios, la terminología, la cultura, el periodismo científico y la ciencia y la tecnología.

Posteriormente, una cuarta mesa estudiará las posibilidades de establecer una colaboración entre entidades iberoamericanas para desarrollar un proyecto conjunto de observación del español y el portugués.

La conferencia concluirá con una sesión dedicada a definir cómo organizar la colaboración entre los distintos observatorios.

En ella se abordarán los mecanismos que permitan consolidar el trabajo conjunto y se procederá a la firma del documento de principios de organización de la red, un paso destinado a dotar de estructura y continuidad a la cooperación entre los centros participantes.

Con esta segunda edición, San Millán de la Cogolla refuerza su papel como espacio de encuentro para la investigación y la reflexión sobre las lenguas, las culturas y la comunicación.

Además, esta conferencia busca favorecer el conocimiento mutuo entre observatorios, compartir metodologías y resultados y promover una visión conjunta de los cambios lingüísticos, culturales y comunicativos de las sociedades contemporáneas.

OBSERVATORIO GLOBAL DEL ESPAÑOL

El Observatorio Global del Español es un centro de investigación liderado por el Instituto Cervantes, en colaboración con el Gobierno de La Rioja, a través de la Fundación para la Transformación de La Rioja.

Su objetivo principal es analizar la situación del español en el mundo, fundamentalmente desde el ámbito de la demolingüística, además de fomentar el hispanismo y reforzar las identidades hispanohablantes en convivencia con otras lenguas y culturas, prestando también atención al ámbito digital y a la economía de la lengua.