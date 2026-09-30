La exposición '50 años de urbanismo en España 1975-20256' abre este jueves la Semana de la Arquitectura en La Rioja

LOGROÑO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

¿Cómo han cambiado las ciudades españolas en los últimos cincuenta años?. ¿Qué papel han desempeñado la vivienda, las infraestructuras, la expansión metropolitana o la recuperación de los centros históricos en esa transformación?.

El Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja (COAR) propone una mirada a medio siglo de urbanismo en España a través de la exposición '50 años de urbanismo en España. 1975-2025', que se inaugurará este jueves, 1 de octubre, a las 19,00 horas, dentro de la Semana de la Arquitectura en La Rioja.

La muestra, que permanecerá abierta hasta el 18 de octubre en la sede del COAR, en la calle Barriocepo 40 de Logroño, analiza las profundas transformaciones que han experimentado las ciudades y el territorio español durante las últimas cinco décadas.

El recorrido toma 1975 como punto de partida, un año marcado por el inicio de la transición democrática y por la reforma de la Ley del Suelo, y revisa desde ese momento la evolución del planeamiento y de las políticas urbanas hasta la actualidad.

La vivienda, las infraestructuras, los centros históricos, la expansión metropolitana, el turismo, la ocupación del suelo y los nuevos modelos territoriales forman parte de esta mirada colectiva, que permite comprender la evolución de las ciudades españolas y algunas de las cuestiones que permanecen abiertas en la actualidad.

La exposición está organizada por la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas de España y la Universidad de Valladolid, con la colaboración del COAR y su Agrupación de Arquitectos Urbanistas. Además, la exposición amplía los contenidos del número monográfico 224 de Ciudad y Territorio Estudios Territoriales, dedicado al mismo periodo, y reúne aportaciones de numerosos especialistas vinculados al urbanismo y a la investigación sobre la ciudad.

La iniciativa se integra también en Urban October 2026, el programa de UN-Habitat que cada mes de octubre centra la atención internacional en las ciudades y en los retos urbanos contemporáneos.

CONFERENCIA Y MESA REDONDA PARA ABRIR LA MUESTRA

La inauguración de la exposición será mañana jueves 1 de octubre, a las 19,00 horas, e incluirá una conferencia a cargo de Iván Rodríguez Suárez, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, y Borja López Rodríguez, secretario de la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas de España.

Tras la conferencia se celebrará una mesa redonda moderada por Juan Carlos Merino, presidente de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas del COAR.

El programa se completa con otras actividades. La visita guiada a la exposición a cargo de Borja López Rodríguez y Javier Medel, de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas del COAR, prevista para el 7 de octubre, a las 19,00 horas.

El día 8 se celebrará uno de los actos momentos más emotivos de la vida colegial, la entrega de las placas conmemorativas a los arquitectos que cumplen 25 y 50 años de profesión y la bienvenida a los nuevos colegiados.

La programación finalizará el 14 de octubre, también a las 19 horas, con la conferencia de Juan Luis de las Rivas, catedrático de Urbanismo y director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid.