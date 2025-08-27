La exposición de fotografía 'Calahorra en fiestas' puede visitarse en el Centro Fundación Caja Rioja Calahorra

LOGROÑO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Centro Fundación Caja Rioja Calahorra acoge la exposición fotográfica 'Calahorra en fiestas', organizada por la Asociación Fotográfica de Calahorra ASFOCAL. Podrá visitarse hasta el 11 de septiembre, de lunes a sábado, de 18 a 21 horas.
La muestra recoge las imágenes de fiestas patronales de San Emeterio y San Celedonio que la asociación ASFOCAL realiza desde hace varios años. Se trata de una colección de más de una veintena de fotografías.
La Asociación Fotográfica de Calahorra, ASFOCAL, se crea por iniciativa de un grupo de aficionados forjados en la fotografía analógica al final de la década de los 90. Por aquellos años se impartían cursos promovidos por el Ayuntamiento de Calahorra de revelado en blanco y negro, tanto de iniciación como de perfeccionamiento. En la actualidad lleva a cabo varias actividades a lo largo del año, entre ellas exposiciones que se celebran en el Centro Fundación Caja Rioja Calahorra.